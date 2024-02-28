ميدياتيك تعلن معالجها الجديد Helio G91

أعلنت ميدياتيك خلال مشاركتها في فعاليات MWC 2024 مجموعة الشرائح Helio G91، وهي تعد بمنزلة ترقية لمجموعة الشرائح Helio G88 التي قدمتها قبل ثلاث سنوات.

وصممت الشركة مجموعة الشرائح الجديدة لتعزيز أداء وقدرات الهواتف الذكية ذات الأسعار المقبولة، إذ إنها توفر دعمًا للشاشات البالغة دقتها مقدار +FHD مع معدل تحديث قدره 90 هرتز.

كما أن مجموعة الشرائح الجديدة تجلب قفزة كبيرة في قدرة الكاميرا على دعم دقة تصل إلى 108 ميجابكسل، وهو تحسن كبير مقارنةً بدعم مجموعة شرائح Helio G88 لدقة تصل إلى 64 ميجابكسل.

وزودت ميدياتيك مجموعة الشرائح الثمانية النواة بنواتين من نوع Cortex-A75 تعملان بتردد يصل إلى 2.0 جيجاهرتز للمهام المكثفة وستة نوى من نوع Cortex-A55 تعمل بتردد يصل إلى 1.8 جيجاهرتز لتحقيق الكفاءة، إلى جانب وحدة معالجة الرسومات ARM Mali-G52 MC2 العاملة بتردد قدره 1 جيجاهرتز.

ويعكس هذا الإعداد مجموعة الشرائح Helio G88، مما يحافظ على التوازن بين الأداء وكفاءة الطاقة.

وتتمتع مجموعة الشرائح Helio G91 بدعم ما يصل إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي من نوع LPDDR4x، بالإضافة إلى دعمها لمساحة التخزين الداخلية من نوع eMMC 5.1.

ويعد دعم الكاميرا المحسن إحدى المزايا البارزة لمجموعة شرائح ميدياتيك الجديدة. وتتيح مجموعة الشرائح Helio G91 للأجهزة استخدام مستشعرات بدقة قدرها 108 ميجابكسل، مما يوفر صورًا واضحة ومفصلة في ظروف الإضاءة المختلفة.

وتهدف قدرة التكبير الموجودة في المستشعر، والمدعومة بوحدة بكسل يبلغ قياسها مقدار 2.0 ميكرومتر، إلى تحسين الأداء في الإضاءة المنخفضة وتقديم لقطات دون فقدان تفاصيلها.

وبالإضافة إلى ذلك، أضافت ميدياتيك مجموعة من مسرعات الأجهزة لدعم التصوير الفوتوغرافي المتقدم، مثل تأثير Bokeh المزدوج الكاميرا والتثبيت الإلكتروني للصورة وتعويض الغالق الدوار.

وتتميز مجموعة الشرائح Helio G91 أيضًا بتقنيات الألعاب HyperEngine من ميدياتيك المصممة لتحسين الأداء عبر وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات وذاكرة الوصول العشوائي استنادًا إلى عوامل الطاقة والحرارة وعوامل اللعب في الوقت الفعلي.

ويضمن هذا أداءً مستمرًا ولعبًا سلسًا. وتدعم مجموعة الشرائح أيضًا شبكة 4G VoLTE المزدوجة، بالإضافة إلى شبكة Wi-Fi 5.

وتتضمن مجموعة الشرائح Helio G91 محرك ملاحة لتتبع الموقع بدقة في المناطق التي لا تتوفر فيها خدمة تحديد المواقع GPS وإمكانية التنبيه الصوتي للتحكم دون استخدام اليدين، مما يعزز السلامة والراحة.