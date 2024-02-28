ميتا تخطط لعرض نظارات الواقع المعزز الذكية Orion

سرت شائعات منذ مدة طويلة بأن ميتا تطور نظارات ذكية جديدة للواقع المعزز، ووفقًا لتقرير صادر عن Business Insider فإن الشركة تخطط لعرض النظارات خلال مؤتمرها للمطورين Connect السنوي.

ومن المقرر الكشف عن الإصدار الأول لما يعد نظارات الواقع المعزز الحقيقية هذا الخريف، وهو مشروع داخلي يشار إليه باسم Orion.

وتعد النظارة التي يطلق عليها داخليًا اسم Orion بمنزلة منتج منفصل عن النظارة الذكية Ray-Ban Meta التي أطلقتها ميتا سابقًا، كما أنها منفصلة عن نظارة كويست.

ولا تحتوي النظارة الذكية Ray-Ban Meta أي عناصر مرئية للواقع المعزز، وذلك مع أنها تحتوي بعض مزايا الذكاء الاصطناعي الصوتية المتعددة الوسائط وكاميرا.

وفي الوقت نفسه، تستخدم نظارة كويست لألعاب الواقع الافتراضي ومجموعة من تجارب الواقع المختلط.

وتعد Orion نظارة واقع معزز حقيقية؛ لأنها من المفترض أن تكون متطورة من الناحية التقنية مع عنصر مرئي.

ويشير التقرير إلى أن هناك ضغطًا على فريق الواقع المعزز لعرض النظارة العالية التقنية أثناء Connect، إلى جانب أن هناك الكثير من الضغوط الداخلية في ميتا لضمان مستوى عالٍ من الأداء.

ولن تكون نظارات الواقع المعزز معروضة للبيع للجمهور بعد الكشف عنها، مع أن مجموعة من الموظفين يجربون النماذج الأولية المتقدمة.

وقد يؤدي العرض التوضيحي للمنتج الجديد إلى إثارة اهتمام الصناعة بخصوص عمل ميتا في مجال الأجهزة القابلة للارتداء ذات التقنية العالية.

وعملت ميتا على مشروع Orion لعدة سنوات ضمن قسم مختبرات الواقع، الذي يتولى أعمال الواقع المعزز والواقع الافتراضي في الشركة، إلى جانب الذكاء الاصطناعي وجميع المشاريع المتعلقة بالميتافيرس.

وتحظى مشاريع مختبرات الواقع باهتمام كبير من الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج، الذي يحافظ على إشراف وثيق على عمل مختبرات الواقع.

ونشر زوكربيرج في وقت سابق من هذا الشهر صورة عبر ثردز تظهر فيها إصدارات عديدة من نظارات ميتا على مكتبه.

وتعد نظارات الواقع المعزز جزءًا رئيسيًا من خطط ميتا المستقبلية بصفتها شركة تعمل في مجال الأجهزة القابلة للارتداء.

وتخطط الشركة لإصدار نسخة ثانية من نظارات الواقع المعزز الجديدة للمستخدمين الأوائل في وقت ما بين عامي 2027 و 2028، وذلك وفقًا لخريطة طريق ميتا المتعددة السنوات للأجهزة القابلة للارتداء.