مقارنة بين ساعتي OnePlus Watch 2 و Samsung Galaxy Watch6

أعلنت شركة ون بلس الجيل الثاني من ساعتها الذكية OnePlus Watch 2 خلال مشاركتها في مؤتمر MWC 2024 التقني، وقد حصلت هذه الساعة على تحسينات كبيرة على مستوى التصميم والمزايا الداخلية، فقد أصبحت تعمل بنظام التشغيل Wear OS، وهي قادرة على تتبع معدل ضربات القلب، والعديد من الأنشطة الرياضية المختلفة.

وبعد إعلان ون بلس ساعتها الجديدة بدأ الكثير من الأشخاص بمقارنتها بالساعات الذكية الأخرى المتوفرة في الأسواق، ومنها Galaxy Watch6 وهي أحدث ساعة أطلقتها شركة سامسونج.

تعمل كلتا الساعتين بنظام التشغيل Wear OS، وهو نظام تشغيل من جوجل مصمم خصوصًا للساعات الذكية للعمل بسلاسة مع هواتف أندرويد، ومع ذلك تختلف كلتا الساعتين في العديد من المواصفات، وسنذكر منها ما يلي:

1- تعمل OnePlus Watch 2 بمعالجين:

المزية الرئيسية التي تتمتع بها ساعة OnePlus Watch 2 هي أنها تعمل بمعالجين، هما: Snapdragon W5 و BES 2700، ويعمل كل معالج مع نظام تشغيل مختلف، وتغير الساعة النظام تلقائيًا بحسب المهمة؛ إذ يعمل معالج Snapdragon W5 مع نظام Wear OS لأداء المهام الخاصة بتشغيل التطبيقات التابعة لجهات خارجية، ويعمل معالج BES 2700 مع نظام RTOS لأداء المهام اليومية الخاصة بتتبع المؤشرات الصحية والأنشطة الرياضية وتتبع الإشعارات والمكالمات.

أما ساعة سامسونج Galaxy Watch6 فتعمل بمعالج Exynos W930 الذي يمتاز بقوته وسرعته في معالجة المهام المختلفة، وتعمل هذه الساعة بنظام التشغيل Wear OS.

2- تضم ساعة Galaxy Watch6 مستشعرًا لقياس درجة الحرارة:

تضم ساعتا Galaxy Watch6 و OnePlus Watch 2 العديد من المستشعرات لقياس المؤشرات الصحية المختلفة، لكن ساعة Galaxy Watch6 تحتوي على مستشعر لقياس درجة الحرارة على عكس ساعة ون بلس.

يُستخدم مستشعر درجة الحرارة في تتبع الدورة الشهرية؛ مما يساعد في التنبؤ بأوقات الإباضة، وموعد الدورة الشهرية التالية. كما يساعد هذا المستشعر في تتبع النوم بدقة؛ إذ يمكن لساعة سامسونج تتبع جميع مراحل النوم التي تمر بها، وتمنحك معلومات تفصيلية عنها ونصائح حول كيفية تحسين نومك.

تتبع OnePlus Watch 2 أيضًا النوم، عن طريق مراقبة مراحل النوم، وجودة النوم، ومعدل التنفس في أثناء النوم، ومستويات الأكسجين في الدم في أثناء النوم. لكن وجود مستشعر لقياس درجة الحرارة يساعد في قياس هذه المؤشرات بدقة عالية، وفي الغالب ستمنحك ساعة سامسونج معلومات دقيقة أكثر من ساعة ون بلس فيما يتعلق بتتبع النوم.

3- تمتاز ساعة OnePlus Watch 2 بعمر البطارية الطويل:

تحتوي ساعة OnePlus Watch 2 على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 500 ميلّي أمبير في الساعة يمكنها الاستمرار بالعمل لمدة تصل إلى 100 ساعة مع الاستخدام العادي، وتستمر بالعمل مدة تصل إلى 48 ساعة مع الاستخدام المكثف ولمدة تصل إلى 12 يومًا عند تفعيل وضع توفير الطاقة. وتدعم هذه الساعة تقنية الشحن السريع بقدرة تبلغ 7.5 واط، وتصل نسبة الشحن إلى 100% خلال ساعة واحدة فقط.

أما ساعة سامسونج Galaxy Watch6 فتحتوي على بطارية تبلغ سعتها 300 ميلّي أمبير في الساعة، وتستمر بالعمل لمدة تصل إلى 40 ساعة دون تفعيل خاصية التشغيل الدائم (Always On)، وما يصل إلى 30 ساعة مع تفعيلها.

4- تتكامل ساعة Galaxy Watch6 مع منظومة Galaxy:

تعمل ساعة سامسونج Galaxy Watch6 بنظام التشغيل Wear OS من جوجل وواجهة المستخدم One UI من سامسونج. وتعمل جميع أجهزة سامسونج جالاكسي الذكية الأخرى بواجهة المستخدم نفسها، ومنها: هواتف جالاكسي الذكية وأجهزة جالاكسي اللوحية وسماعات جالاكسي اللاسلكية، وهذا يسمح لساعة Galaxy Watch6 بالاتصال بسلاسة بجميع تلك الأجهزة التابعة لمنظومة سامسونج Galaxy.

5- تحتوي ساعة OnePlus Watch 2 على ضعف سعة ذاكرة التخزين المتوفرة في ساعة سامسونج:

تتضمن ساعة OnePlus Watch 2 ذاكرة تخزين بسعة قدرها 32 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 2 جيجابايت، وأما ساعة Galaxy Watch6 فتحتوي على ذاكرة تخزين بسعة قدرها 16 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 2 جيجابايت.