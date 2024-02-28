ليزا سو ستلقي الكلمة الافتتاحية في معرض COMPUTEX 2024

سيُعقد معرض COMPUTEX 2024، المعرض التكنولوجي المشهور عالميًا الذي يضم تطبيقات الذكاء الاصطناعي لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي التوليدي، بين الرابع من يونيو والسابع من يونيو.

وتحت شعار (ربط الذكاء الاصطناعي)، يركز معرض هذا العام في أحدث التقنيات العالمية للذكاء الاصطناعي واتجاهات الصناعة، مع توقع أن يجلب المعرض قرابة 1500 شركة محلية وعالمية.

وستلقي الدكتورة ليزا سو، رئيسة مجلس الإدارة والمديرة التنفيذية لشركة AMD، الكلمة الافتتاحية في صباح اليوم الثالث من يونيو.

وقد كرّم معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات ليزا سو بأرقى جائزة في مجال أشباه الموصلات، وهي ميدالية روبرت نويس، إذ قادت ليزا سو عملية تحول شركة AMD لتصبح متخصصة في مجال الحوسبة العالية الأداء.

وستسلط الدكتورة سو الضوء على الجيل التالي من منتجات AMD التي تَعد بتجربة جديدة مع قدرات ذكاء اصطناعي قوية في السحابة والحافة وأجهزة الحواسيب الشخصية والأجهزة الطرفية الذكية، إلخ.

بالإضافة إلى ذلك، سيتحدث الرؤساء التنفيذيون من كوالكوم، وإنتل، و MediaTek، و NXP، و Supermicro، و Delta، عن رؤاهم لمستقبل النظام البيئي للذكاء الاصطناعي.

ويُطلق على عام 2024 عصر أجهزة الحواسيب الشخصية بالذكاء الاصطناعي، إذ يدفع تطوير الذكاء الاصطناعي المنتجات مثل أجهزة الحواسيب الشخصية والهواتف الذكية لتحقيق نجاح غير مسبوق في الأسواق.

ويغطي معرض COMPUTEX هذا العام 6 مواضيع رئيسية؛ وهي: الحوسبة بالذكاء الاصطناعي، والاتصال المتقدم، والتنقل المستقبلي، والواقع الافتراضي، والاستدامة، والابتكارات، بالتعاون مع شركات التكنولوجيا العالمية، ومن ذلك: آيسر، و ASRock، وأسوس و Delta، وجيجابايت، و G.Skill، وإنتل، و MSI، و Pro Gamersware، إلخ.



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