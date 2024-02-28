فيفو تطلق هاتفها الذكي V30 Pro

أعلنت فيفو هاتفها الذكي الجديد V30 Pro بعد مرور أربعة أسابيع على ظهور V30 العادي أول مرة.

ويتاح هذا الهاتف في الأسواق الدولية، ويجلب أربع كاميرات بدقة قدرها 50 ميجابكسل، ثلاثة في الجهة الخلفية وواحدة في الجهة الأمامية.

ويتمتع الإصدار V30 Pro بالمظهر نفسه مثل V30 و S18 و S18 Pro المتوفرة في الصين فقط، كما تتشارك الهواتف أيضًا في الشاشات والبطاريات ومعدلات الشحن.

ويعد V30 Pro أول هاتف ذكي من فيفو – بخلاف سلسلة X – مزود بعدسات زايس Zeiss. ويأتي الهاتف مع مجموعة شرائح Dimensity 8200 القوية مقارنةً بمجموعة شرائح Snapdragon 7 Gen 3 الموجودة ضمن V30. وزودت فيفو الهاتف بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5X بسعة قدرها 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت مع مساحة تخزين داخلية من نوع UFS 3.1 قدرها 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت. وصممت فيفو كاميرا V30 Pro بالتعاون مع Zeiss، وتوفر الشراكة مع الشركة الألمانية مزايا، مثل Natural Color و Border Watermark و Zeiss Style Portrait. وتأتي العدسة الرئيسية للكاميرا مزودة بمستشعر Sony IMX920 مع مستشعر Samsung JN1 للعدسة ذات الزاوية الواسعة للغاية ومستشعر Sony INX816 للعدسة المقربة. ويحتوي الهاتف أيضًا إضاءة Aura المستطيلة الشكل للحصول على إضاءة متوازنة للصور الشخصية في الإضاءة المنخفضة. وتوجد شاشة من نوع AMOLED بقياس قدره 6.78 بوصات وبدقة قدرها 2800×1260 بكسلًا مع معدل تحديث قدره 120 هرتزًا وذروة سطوع تصل إلى 2800 شمعة في المتر المربع، إلى جانب مستشعر بصمة الإصبع الموجود تحت الشاشة. وتطلق فيفو الجهاز عالميًا، مما يعني أن واجهة المستخدم هي Funtouch 14 المعتمدة على أندرويد 14. ويتميز الهاتف ببطارية تبلغ سعتها 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السلكي السريع بقوة قدرها 80 واطًا. ويعد V30 Pro بمنزلة الهاتف الذكي النحيف من فيفو في الأسواق العالمية في الوقت الحالي، ويتوفر بأربعة خيارات لونية لكل منها تأثير تصميمي فريد، وهي Bloom White و Waving Aqua و Lush Green و Noble Black. ويصل سعر الهاتف إلى نحو 570 دولارًا لنسخة 12 جيجابايت + 512 جيجابايت.