فورتنايت تحصل على لعبتين جديدتين من Lego

يستمر تحول فورتنايت إلى منصة ألعاب مع إضافة بعض الألعاب الجديدة من Lego، وأصبح العالم المشترك أكبر حجمًا بثلاث مرات.

وبعد إصدار لعبة البقاء على قيد الحياة Lego Fortnite الشبيهة بلعبة ماين كرافت في شهر ديسمبر، أطلقت Lego لعبتين إضافيتين داخل اللعبة التي طورتها Epic Games.

وأعلنت Lego و Epic Games لعبتين جديدتين من Lego، معروفتين باسم الجزر، ستأتيان إلى فورتنايت.

وتعد اللعبة الأولى المسماة Lego Raft Survival بمنزلة لعبة متعددة اللاعبين لحل المشكلات تتعلق بموضوع LEGO Pirates، في حين أن اللعبة الثانية بمنزلة منصة ثلاثية الأبعاد تسمى Lego Obby Fun.

وصممت كلتا اللعبتين باستخدام أداة Unreal Editor for Fortnite، ومن المفترض أن تكونا متاحتين للزيارة داخل فورتنايت بدءًا من الآن.

وتنضم Lego Raft Survival و Lego Obby Fun إلى قائمة متزايدة من ألعاب Lego المرخصة رسميًا والموجودة الآن داخل فورتنايت.

وتتبع هذه الإصدارات استثمارًا قدره مليارا دولار من Lego في Epic Games خلال عام 2023 وإصدار Lego Fortnite في شهر ديسمبر.

ويعزز هذا الإعلان رغبة Epic Games في تحويل فورتنايت إلى منصة بأسلوب الميتافيرس.

وتأتي عمليات الإطلاق في الوقت الذي تحاول فيه Epic Games توسيع لعبة فورتنايت إلى ما هو أبعد من جذورها في عالم المعركة الملكية، مع سلسلة من التجارب المختلفة داخل اللعبة.

وسرعان ما تبع إطلاق Lego Fortnite لعبة السباق Rocket Racing ولعبة الموسيقى Fortnite Festival.

وأعلنت Lego و Epic Games أول مرة شراكتهما في عام 2022، وقالت Lego إن رحلة Lego Fortnite بدأت للتو، مع بناء عالم جديد، ومزايا اللعب، والمزيد من أزياء Lego Style التي تصل في التحديثات طوال عام 2024.

وبالإضافة إلى Lego، تعاونت Epic Games أيضًا مع ديزني. وأعلنت ديزني في بداية شهر فبراير أنها تستثمر مبلغًا قدره 1.5 مليار دولار في Epic Games بهدف إنشاء عالم ألعاب وترفيه موسع ومفتوح مرتبط بلعبة فورتنايت.