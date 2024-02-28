سوني تفصل مئات الموظفين في قسم بلايستيشن

أعلنت شركة سوني فصل 900 موظف من موظفيها في قسم الألعاب “بلايستيشن”، وهو ما يمثل 8% من إجمالي قوتها العاملة في ذلك القطاع عالميًا.

وقال رئيس قطاع بلايستيشن في الشركة، جيم رايان في تصريحات أخيرة: “لقد اتخذنا قرارًا صعبًا للغاية بإعلان خطتنا لبدء تخفيض إجمالي عدد الموظفين لدينا على مستوى العالم بنحو 8% أو 900 شخص”.

وستؤثر عملية التسريح الأخيرة من سوني في موظفي مجموعة متنوعة من استوديوهات بلايستيشن، ومنها Insomniac Games و Naughty Dog و Guerrilla Games و Firesprite.

وقررت سوني أيضًا إغلاق استوديو London Studio الذي طور ألعاب سوني للواقع الافتراضي.

وتأتي عمليات تسريح الموظفين الأخيرة بعد أيام قليلة من إعلان الشركة فشلها في تحقيق المبيعات المستهدفة من جهاز بلايستيشن 5، مما أدى إلى انخفاض أسهم الشركة بمقدار 10 مليارات دولار.

وأشار المحللون أيضًا إلى انخفاض هامش أرباح سوني من الألعاب لما يقرب من عقد من الزمن، نظرًا إلى ارتفاع تكلفة صنع الألعاب.

وتأثرت صناعة الألعاب بموجات من عمليات تسريح الموظفين مع مطلع العام الجاري، إذ أعلنت مايكروسوفت أيضًا تسريح 1900 موظف في قطاع الألعاب لديها الشهر الماضي، وهو ما يمثل كذلك نحو 8% من إجمالي العاملين في قسم الألعاب في الشركة.

وشهدت شركات أخرى مثل Unity و Discord و Epic Games عمليات تسريح كبرى مع بداية العام الجاري، بالإضافة إلى شركات كبرى عاملة في المجال التقني مثل جوجل وميتا وسيلزفورس وسناب وغيرها.