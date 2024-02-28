سامسونج تعد بعمر طويل للبطارية في خاتم جالاكسي رينج

أعلنت سامسونج أن عمر البطارية في خاتمها الذكي الجديد جالاكسي رينج Galaxy Ring سوف يصل إلى 9 أيام.

وتطرح الشركة خاتمها الذكي بعدة أحجام مختلفة وسوف تختلف سعة البطارية باختلاف حجم الخاتم ليتراوح عمرها بين 5 و 9 أيام استنادًا إلى حجم الخاتم وسعة البطارية فيه، بحسب تصريحات رسمية.

وللمقارنة، فإن خاتم شركة أورا الفنلندية Oura Ring، الذي يُعد أبرز الخواتم الذكية المتاحة حاليًا في الأسواق، تدوم بطاريته حتى 7 أيام.

ويُعزى عمر البطارية في الخواتم الذكية إلى بساطة التصميم والمكونات الأقل وعدم وجود شاشة عرض مقارنةً بالساعات الذكية.

وتدوم البطارية في ساعة سامسونج جالاكسي وتش 6 وساعة آبل وتش ألترا 2 أقل من 40 ساعة مع الاستخدام العادي، مما يعني أن عمر البطارية الذي تقدمه الخواتم الذكية أضعاف ما تقدمه الساعات الذكية، إضافة إلى كون الخواتم الذكية أكثر ملاءمة لارتدائها وقت النوم.

وكشفت سامسونج عن تصميم خاتم جالاكسي رينج وأبرز مزاياه خلال مشاركتها في مؤتمر MWC 2024 المُقام في مدينة برشلونة الإسبانية.

وستوفر الشركة خاتمها الذكي بثلاثة ألوان هي الفضي والذهبي والأسود، وسيعمل الخاتم على تتبع النشاط البدني لمرتديه بالإضافة إلى معدل نبضات القلب ومعدل التنفس ومراقبة النوم وغير ذلك.

ومن المنتظر أن تعلن الشركة الكورية الخاتم على نحو نهائي منتصف العام الجاري، على أن يُطلق في الأسواق خلال النصف الثاني من العام الجاري، علمًا بأن سامسونج لم تكشف عن سعر الخاتم حتى الآن.