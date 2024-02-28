جيجابايت تكشف عن شاشة AORUS FO27Q3 QD-OLED بمواصفات مذهلة

كشفت شركة جيجابايت عن مجموعة واسعة من الشاشات الجديدة في معرض CES 2024 بداية شهر يناير، باستثناء شاشة AORUS FO27Q3. والآن ذكرت الشركة مواصفات هذه الشاشة الجديدة بعد أن أصبحت معروضة في موقعها الإلكتروني.

وتأتي شاشة AORUS FO27Q3 بلوحة QD-OLED مع طلاء مضاد للانعكاس، وبحجم قدره 27 بوصة ودقة عرض قدرها QHD أو 2560 × 1440 بكسلًا ومعدل تحديث متحرك قدره 360 هرتزًا، وزمن استجابة يصل إلى 0.03 ميلي/ الثانية، ونسبة تباين تصل إلى 1500000:1، ومساحة ألوان DCI-P3 بنسبة قدرها 99% لتنتج ألوانًا جيدة وتزيد من التباين بين الفاتح والداكن، ونسبة عرض إلى ارتفاع تصل إلى 16:9، مع منفذ صوت قدره 3.5 ملم.

ومن مزايا هذه الشاشة أنها تدعم تقنيتي AMD FreeSync Premium Pro و VESA ClearMR 13000 اللتين تعملان على جعل معدلات التحديث متحركة وغير ثابتة بنحوٍ متزامن مع معدلات إطار البطاقة الرسومية لمنع حدوث مشكلة اضطراب أو اهتزاز المشاهد المعروضة على الشاشة في أثناء اللعب، مع الإشارة إلى أن جيجابايت لم تذكر دعم الشاشة لتقنية إنفيديا G-Sync ضمن المواصفات.

وتحتوي هذه الشاشة على منفذي HDMI 2.1، ومنفذ DisplayPort 1.4، ومنفذ USB-C القادر على توفير طاقة تصل إلى 18 واطًا، وثلاثة منافذ USB 3.0. كما يسمح المسند الخاص بالشاشة بالإمالة من -5 إلى 20 درجة، والدوران من 0 إلى 90 درجة، ووزن الشاشة يصل إلى 11.3 كغ.

وتأتي شاشة AORUS FO27Q3 مع مكبري صوت استريو بقدرة تبلغ 5 واط لكل مكبر لتضخيم المؤثرات الصوتية.

أخيرًا، لم تكشف الشركة عن وقت توفر شاشة AORUS FO27Q3 في الأسواق، كما لم تكشف عن سعرها.