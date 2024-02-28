تلفزيونات سامسونج تحصل على شهادة أمان مهمة

أعلنت سامسونج أن أجهزة التلفاز الجديدة المتميزة بمنصة الأمان والإدارة الموجودة هذه الأيام ضمن كل جهاز جالاكسي تقريبًا Knox قد حصلت على شهادة الأمان الهامة من المعايير الدولية المشتركة.

وحصلت منصة Knox على شهادة الأمان من المعايير الدولية المشتركة بالتزامن مع إطلاقها عبر تشكيلة أجهزة التلفاز الذكي الجديدة لعام 2024 من أجل توفير الأمان والخصوصية لكل من الشركات والمستخدمين.

وتطرح سامسونج أجهزة التلفاز الذكي مع Knox منذ عام 2015، وتشير الشركة الكورية الجنوبية إلى أن منصة Knox حصلت الآن على الشهادة لمدة 10 سنوات متتالية.

ويعد هذا الأمر إنجازًا كبيرًا لحلول تكنولوجيا المعلومات والأمن من سامسونج، ويثبت أن منتجات سامسونج آمنة وموثوقة.

وتقبل شهادة الأمان من المعايير الدولية المشتركة في 31 دولة حول العالم، وهي مخصصة لاختبار أمان الأجهزة وتقييم السلامة الأمنية لمنتجات تكنولوجيا المعلومات.

وقالت سامسونج: “أصبحت مزايا أمان Knox أقوى وأكثر أمانًا، ونستمر بوضع حماية المعلومات الشخصية لعملائنا بصفتها أولوية قصوى لدينا واستخدام تكنولوجيا الأمان الفضلى عبر منتجاتنا”.

وأظهرت منصة Knox تفوقها الأمني العالمي هذا العام من خلال التحقق من صحتها قبل أن تصبح أجهزة التلفاز لعام 2024 متاحة للمستهلكين في السوق.

وأطلقت الشركة تشكيلة أجهزة التلفاز الجديدة لعام 2024 في الشهر الماضي، وهي تشمل أجهزة QLED و Neo QLED و OLED و Micro LED، مع أنها ليست متاحة بعد للمستهلكين، لذا من المتوقع أن تصل النماذج الأولى قريبًا جدًا.

وتسلط شهادة الأمان الضوء على ثلاثة جوانب رئيسية سجلت فيها منصة Knox درجات عالية، وهي:

مراقبة نظام تشغيل تايزن: تكتشف منصة Knox بنشاط تهديدات القرصنة المحتملة في الوقت الفعلي مع الإشارة إلى أي تغييرات غير مصرح بها في القطاعات المهمة لنظام التشغيل تايزن، وهو جوهر أجهزة تلفاز سامسونج.

منع مواقع التصيد الاحتيالي: تتحقق منصة Knox من صفحات الويب التي يصل إليها المستخدمون وتمنع استباقيًا أي مواقع تصيد لحماية بيانات المستخدم وخصوصيته.

حماية محسنة للمعلومات الشخصية: تتضمن منصة Knox حماية البيانات الشخصية الحساسة للمستخدمين من خلال الاتصال الآمن مع Knox Vault، وهو معالج مخصص لوظائف الأمان.