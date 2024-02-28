تكنو تكشف عن سلسلة هواتف Camon 30

كشفت شركة تكنو الصينية عن ثلاثة إصدارات جديدة من هواتفها الذكية من سلسلة Camon 30، وهي إصدار Pro 5G وإصدار أساسي داعم لشبكات الجيل الرابع وآخر داعم لشبكات الجيل الخامس، كما قدمت أيضًا سابقًا إصدار Premier الذي يحمل نظام تصوير متقدم.

Tecno Camon 30 Pro

يحتوي الهاتف على شاشة من نوع أمولد بقياس 6.78 إنشات مع معدل تحديث يصل إلى 144 هرتزًا ودقة قدرها 1080 × 2436 بكسلًا.

ويعمل الهاتف بمعالج Dimensity 8200 Ultra من ميدياتيك، ويحتوي على كاميرا رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع مثبت بصري OIS، وكاميرا واسعة المجال بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وكاميرا للعمق بدقة قدرها 2 ميجابكسل، وكاميرا سيلفي أمامية بدقة قدرها 50 ميجابكسل أيضًا.

ويحمل الهاتف بطارية سعتها 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 70 واطًا، كما يضم الهاتف سماعات استريو تدعم تقنية Dolby Atmos.

​​​​Tecno Camon 30 5G

وأما الإصدار الأساسي الداعم لشبكات الجيل الخامس، فيأتي بشاشة قياسها 6.78 إنشات من نوع أمولد بدقة قدرها FHD مع معدل تحديث قدره 120 هرتزًا.

ويعمل الهاتف بمعالج Dimensity 7020 من ميدياتيك، وكاميرا خلفية رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع مثبت بصري وكاميرتين مساعدتين، وكاميرا سيلفي أمامية بدقة قدرها 50 ميجابكسل.

ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة قدرها 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 70 واطًا وسماعات استريو تدعم تقنية Dolby Atmos.

Tecno Camon 30

ويُعد ذلك الإصدار نسخة طبق الأصل من الإصدار الداعم لشبكات الجيل الخامس باستثناء المعالج، إذ يحتوي على معالج ميدياتيك Helio G99 الذي يدعم شبكات الجيل الرابع فقط 4G، كما يدعم أيضًا تقنية الاتصال القريب المدى NFC.

وستطلق تكنو سلسلة Camon 30 خلال الربع الثاني من العام الجاري.