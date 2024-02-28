تكنو تكشف عن حاسوبها المحمول Megabook T16 Pro إصدار 2024

كشفت شركة تكنو الصينية عن حاسوبها المحمول الجديد Megabook T16 Pro إصدار 2024 المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي بفضل معالجات إنتل كور ألترا والتطبيقات المصممة لذلك الغرض.

ويأتي حاسوب تكنو Megabook T16 Pro الجديد بشاشة كبيرة قياسها 16 إنشًا بدقة قدرها 2.5K ومعدل سطوع يصل إلى 400 شمعة، وهي تغطي كامل الطيف اللوني sRGB، ومزودة بتقنيات لتقليل انبعاث الضوء الأزرق وتقليل إجهاد العين في أثناء الاستخدام.

وفيما يتعلق بالمواصفات الفنية الداخلية، يحمل حاسوب تكنو معالج إنتل كور ألترا 7 مع ذاكرة عشوائية حجمها 16 أو 32 جيجابايت، وسعة تخزين مساحتها 512 جيجابايت أو تيرابايت، وبطارية بسعة قدرها 100 واطٍ/ الساعة يمكنها أن تدوم حتى 22 ساعة من الاستخدام، وفقًا لما ذكرته الشركة التي أفادت أيضًا أن البطارية تدعم الشحن السريع باستخدام الشاحن المرفق الذي تبلغ قدرته 100 واطٍ، إذ يمكنه شحن البطارية حتى نسبة قدرها 50% في غضون 30 دقيقة فقط.

وأضافت تكنو برنامجًا حصريًا تطلق عليه اسم Tecno PC Manager، الذي يستخدم قدرات الذكاء الاصطناعي في وحدة المعالجة العصبية NPU في المعالج الرئيسي لتعزيز الإنتاجية مع الحفاظ على خصوصية المستخدم، مثلًا يمكن للمستخدمين توليد الصور بالذكاء الاصطناعي في ثانية واحدة، أو توليد صور عالية الجودة في ست ثوانٍ فقط.

ويمكن أيضًا من خلال البرنامج استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين مكالمات الفيديو عبر خيارات متعددة مثل ضبابية الخلفية ووضع الاتصال بالعين وغيرها.

ولم تكشف تكنو عن سعر الحاسوب المحمول Megabook T16 Pro إصدار 2024 حتى الآن.