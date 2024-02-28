إنتل تجلب تقنية الأمان vPro إلى معالجات Raptor Lake-R و Meteor Lake

تسعى شركة إنتل إلى تشجيع المؤسسات التجارية على شراء أجهزة الحواسيب الشخصية بمعالجات Raptor Lake-R، إذ كشفت النقاب عن أحدث إصدار لمنصة معالجات vPro المزودة بمزايا الذكاء الاصطناعي.

وتدعم منصة vPro Essential و vPro Enterprise العديد من معالجات Raptor Lake-R Core من الجيل الرابع عشر، والعديد من معالجات الحواسيب المحمولة Meteor Lake Core Ultra.

وأعلنت إنتل في مؤتمر MWC 2024 أن الترقية الأخيرة لمنصة vPro، المخصصة للشركات، توفر مزايا أجهزة الحواسيب الشخصية المزودة بالذكاء الاصطناعي لعملاء أجهزة الحواسيب المحمولة التجارية.

وبالإضافة إلى ذلك، وسّعت شركة إنتل تشكيلتها لتشمل المزيد من معالجات Core من الجيل الرابع عشر لتشغيل مجموعة من أجهزة الحواسيب المكتبية ومحطات العمل.

وتُعد تقنية الأمان vPro من إنتل منصة مخصصة للشركات مزودة بمزايا قوية لإدارة الأمان والاتصال. ومنذ عام 2022، قُسمت هذه التقنية إلى فئة vPro Essentials التي تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة، وفئة vPro Enterprise للشركات الكبرى.

كما أن الترقية الأخيرة لمعالجات Core Ultra، التي ظهرت أول مرة في شهر ديسمبر من عام 2023، مهمة إذ أصبحت تتمتع بهندسة محسنة للذكاء الاصطناعي مع وحدة المعالجة العصبية الجديدة (NPU) لتسريع مهام معينة.

وقالت إنتل إنها تتوقع أن يرى العملاء بفضل هذه المعالجات الجديدة مكاسب بنسبة تصل إلى 47% في إنتاجية التطبيقات مقارنة بجهاز حاسوب عمره ثلاث سنوات.

وتشمل المزايا الجديدة في تقنية الأمان vPro اكتشافًا للتهديدات باستخدام وحدة المعالجة العصبية (NPU) لتحسين كفاءة اكتشاف الثغرات، كما أنها تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين أحمال العمل. وتضيف طبقة إضافية لنظام التشغيل تُستخدم لاكتشاف التهديدات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي.