إتش بي تكشف عن حاسوبها الدفتري Envy x360

تلقى الحاسوب الدفتري القابل للتحويل Envy x360 بقياس قدره 14 بوصة لهذا العام من إتش بي ترقيات فيما يتعلق بالمعالج من أجل السماح للمستخدمين باختيار المعالجات المفضلة المعززة بالذكاء الاصطناعي.

ويأتي الحاسوب المحمول Envy x360 بنموذجين يعملان بمعالجات AMD بالإضافة إلى نموذجين يعملان بمعالجات إنتل.

ويحتوي معسكر AMD نماذج TDP عليا، مثل Ryzen 5 8640HS و Ryzen 7 8840HS، مما يوفر المزيد من النوى.

ومن ناحية أخرى، قد لا تحتوي نماذج Core Ultra 5 125U و Core Ultra 7 155U من إنتل على القدر نفسه من الأداء، مع أنها توفر منفذ Thunderbolt 4، وهي ميزة مفقودة في تشكيلة AMD.

ويتميز نموذجا معالجات إنتل بوحدات معالجة رسومات إنتل المضمنة مع 4 نوى، في حين يأتي نموذجا معالجات AMD مع 8 نوى و 12 نواة من خلال وحدة معالجة الرسومات المضمنة AMD Radeon 780M و AMD Radeon 760M.

ومن ناحية أخرى، يجب أن توفر وحدات المعالجة العصبونية NPU أداءً مماثلاً للذكاء الاصطناعي عبر كلا المنصتين.

وزودت إتش بي كلا الإصدارين بمنافذ USB-A 3.2 Gen 2 و HDMI 2.1 ومنفذ صوتي، ويأتي نموذجا معالجات إنتل مع USB-C 3.2 Gen 2 بالإضافة إلى منفذ Thunderbolt 4، في حين يحصل نموذجا معالجات AMD بدلًا من ذلك على منفذي USB-C 3.2 Gen 2.

وبخلاف ذلك، فإن المواصفات هي نفسها في الغالب للمنصتين، إذ يوجد دعم لذاكرة الوصول العشوائي من نوع LPDDR5-6400 بسعة قدرها 16 جيجابايت أو 32 جيجابايت وما بين 512 جيجابايت و 2 تيرابايت من مساحة التخزين الداخلية من نوع PCIe 4.0 NVMe SSD.

وتعمل جميع النماذج بشاشات لمسية، وتتضمن خيارًا من نوع OLED بدقة قدرها 2880×1800 بكسل ومعدل سطوع قدره 400 شمعة في المتر ومعدل تحديث قدره 120 هرتز، بالإضافة إلى خيار من نوع IPS بدقة قدرها 1920× 1200 بكسل.

واستبدلت إتش بي مستشعر بصمة الإصبع بكاميرا ويب بدقة قدرها 5 ميجابكسل تعمل بالأشعة تحت الحمراء في معظم نماذجها لعام 2024، ولا يعد Envy x360 استثناءً.

وتتميز كلا المنصتين بخيارات Wi-Fi 7 وبلوتوث 5.4 أو Wi-Fi 6E وبلوتوث 5.3، بالإضافة إلى بطارية بقوة قدرها 59 واط مع شاحن USB-C بقوة قدرها 65 واط.

ومن المقرر أن يتوفر الجهاز في شهر مارس بأسعار تبدأ من 950 دولارًا.