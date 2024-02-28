أفضل 5 أجهزة أُعلنت في مؤتمر MWC 2024

تعرض شركات التكنولوجيا في مؤتمر MWC السنوي العديد من الابتكارات الجديدة في مجالات تصنيع الهواتف الذكية والحواسيب المحمولة والأجهزة القابلة للارتداء، وغيرها.

وفي مؤتمر MWC 2024 الذي بدأ في 26 من فبراير الجاري أعلنت العديد من شركات التكنولوجيا أجهزة جديدة تدعم الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة الاستخدام، وتسهيل أداء المهام المختلفة، كما ركزت بعض الشركات في تطوير تصميم أجهزتها وأعلنت أجهزة جديدة بتصاميم غير مألوفة.

وفي هذا المقال، سنذكر 5 من أفضل الأجهزة الإلكترونية التي أُعلنت في مؤتمر MWC 2024:

1- حاسوب Lenovo ThinkBook الشفاف:

تميز حاسوب لينوفر ThinkBook الشفاف عن الحواسيب الأخرى التي أُعلنت في مؤتمر MWC 2024 بشاشته الشفافة التي يمكنك النظر مباشرة من خلالها ورؤية كل شيء خلف الحاسوب.

يضم هذا الحاسوب شاشة بمقاس قدره 17.3 بوصة، والنصف السفلي منه يضم لوحة مفاتيح تعمل باللمس ولوحة تتبع، ويعمل حاسوب لينوفو الشفاف بنظام التشغيل ويندوز، ويمكنك استخدامه مثل أي حاسوب محمول آخر، ولكنه ما يزال قيد التطوير ولن يُطلق في الأسواق في الوقت الحالي.

يمكنك تعرّف المزيد من المعلومات عن هذا الحاسوب في مقال: “لينوفو تكشف عن أول حاسوب محمول شفاف“.

2- هاتف Honor Magic 6 Pro:

يمتاز Honor Magic 6 Pro بدعمه مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي التي أضافتها شركة هونر إلى واجهة المستخدم لتحسين تجربة استخدام هذا الهاتف، ومنها: مزية (اقتراحات الذكاء الاصطناعي) AI Suggestions التي تقدم لك اقتراحات حول التطبيقات المناسبة لك بناءً على أنشطتك في الهاتف، ومزية Magic Text التي تستخرج النص من الصور.

يضم هاتف هونر Magic 6 Pro شاشة من نوع (LTPO OLED) بمقاس قدره 6.8 بوصات، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، كما يضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، ويعمل بمعالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 3)، ويحتوي على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5600 ميلّي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 80 واطًا.

ولتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هذا الهاتف، يمكنك الاطلاع على مقال: “مراجعة شاملة لهاتف هونر Magic 6 Pro الجديد“.

3- جهاز Humane AI Pin:

أُعلن جهاز Humane AI Pin أول مرة في شهر نوفمبر 2023، وعرضته الشركة في مؤتمر MWC 2024؛ مما سمح للزائرين بتجربته ومعاينته، وستبدأ الشركة بتسليم الدفعات المحجوزة سابقًا وطرحه في الأسواق في مطلع شهر مارس.

Humane AI Pin هو دبوس يعمل بالذكاء الاصطناعي التوليدي لتزويدك بالمعلومات بطريقة تشبه المحادثة البشرية، ويمكنه الإجابة عن جميع الاستفسارات المتعلقة بموضوعات مختلفة، كما يمكنه تحويل العملات والترجمة لحظيًا.

يتضمن هذا الجهاز نظام عرض ليزري يمكنه عرض المعلومات على راحة يد المستخدم بدلًا من الحاجة إلى شاشة تقليدية مثل تلك الموجودة في الهواتف الذكية. وبفضل الكاميرا المدمجة يلتقط الجهاز حركات اليد للتفاعل مع قوائم المحتوى التي يعرضها، ويمكن أن تؤدي إمالة راحة اليد في اتجاهات مختلفة إلى إبراز خيارات إضافية، كما يؤدي إغلاق راحة اليد إلى إعادة الجهاز إلى الصفحة الرئيسية.

يمكنك تعرّف المزيد من المعلومات عن هذا الجهاز في مقال: “كل ما تريد معرفته عن جهاز Humane AI Pin.. الثورة القادمة في الهواتف الذكية“.

4- خاتم سامسونج Galaxy Ring الذكي:

أظهرت سامسونج صورة لخاتمها الذكي الأول Galaxy Ring خلال حدث الكشف عن هواتف Galaxy S24 الشهر الماضي، وعُرض أول مرة في مؤتمر MWC 2024 المُقام في الوقت الحالي في مدينة برشلونة.

يأتي هذا الخاتم بثلاثة ألوان ويدعم العديد من المزايا الخاصة بتتبع المؤشرات الصحية، ويقدم إحصائيات عن جودة النوم عبر قياس معدل نبضات القلب، والحركة، وغيرها من المؤشرات.

سيتكامل خاتم (Galaxy Ring) مع منتجات سامسونج الأخرى، ومنها: الساعات والهواتف الذكية، وقد أشارت سامسونج إلى أن خاتم (Galaxy Ring) سيصل إلى الأسواق خلال هذا العام، ولكنها لم تقدم موعدًا محددًا، ولم تعلن سعره بعد.

ولتتعرف المزيد من المعلومات عن هذا الخاتم، يمكنك الاطلاع على مقال: “خاتم Galaxy Ring الجديد من سامسونج.. إليك المواصفات والمزايا“.

5- هاتف ZTE Nubia Flip 5G القابل للطي:

دخلت شركة ZTE الصينية سوق الهواتف القابلة للطي بهاتف Nubia Flip 5G الذي أعلنته في مؤتمر MWC 2024 والذي يُعدّ أول هاتف قابل للطي من إنتاج ZTE.

يضم هذا الهاتف شاشة قابلة للطي بمقاس قدره 6.9 بوصات، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، بالإضافة إلى شاشة خارجية دائرية صغيرة الحجم، ويعمل هذا الهاتف بمعالج Snapdragon 7 Gen 1 من كوالكوم المتوسط المدى، ويحتوي على بطارية تبلغ سعتها 4310 ميلّي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن السريع بقدرة تبلغ 33 واطًا، وهي بذلك تتفوق على بطارية هاتف سامسونج Galaxy Z Flip5 القابل للطي التي تدعم الشحن بقدرة تبلغ 25 واطًا.

تقع الشاشة الخارجية لهاتف Nubia Flip 5G في منتصف إطار الكاميرا، ويمكن الاستفادة منها لتتبع الإشعارات ومعاينة الصور قبل التقاطها.