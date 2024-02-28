أفضل الأجهزة اللوحية المناسبة لقراءة الكتب الإلكترونية

يسمح لك القارئ الإلكتروني (E-reader) مثل: Kindle Paperwhite بتخزين الكتب والمجلات الإلكترونية في جهاز واحد صغير الحجم وخفيف الوزن. ومن ناحية أخرى، يمكنك استخدام معظم الأجهزة اللوحية، مثل آيباد لقراءة الكتب الإلكترونية، ولكن ليس كل الأجهزة اللوحية وأجهزة القارئ الإلكتروني مناسبة للقراءة، خاصة لهواة قراءة الكتب الإلكترونية؛ إذ يجب عليهم البحث عن أفضل الأجهزة اللوحية المناسبة للقراءة التي تمتاز بالوزن الخفيف، وسعة التخزين العالية، وعمر البطارية الطويل، وغيرها من المزايا.

فإذا كنت من هواة قراءة الكتب والمجلات الإلكترونية وتبحث عن قارئ إلكتروني أو جهاز لوحي مناسب، يمكنك اختيار واحد من القائمة التالية:

1- جهاز Kindle Paperwhite (الجيل الحادي عشر):

يدعم جهاز Kindle Paperwhite من أمازون مزية (الضوء الدافئ) warm light التي تمنحك إضاءة هادئة قابلة للتعديل لتوفير تجربة قراءة مريحة في الليل. ويمتاز هذا الجهاز أيضًا بعمر البطارية الطويل الذي يصل إلى 10 أسابيع.

يمكن للمستخدم إنشاء قوائم لتنظيم الكتب الإلكترونية، وتحميل أنواع خطوط مختلفة لاستخدامها في تدوين الملاحظات في أثناء القراءة، ويحتوي هذا الجهاز على مزية البحث التي تسمح لك بالبحث عن الكلمات أو العبارات الموجودة في أي كتاب.

تدعم شاشة هذا الجهاز تقنية الحبر الإلكتروني (e-ink) من أمازون التي تجعل شاشته تختلف كثيرًا عن الشاشات اللامعة المتوفرة في أجهزة آيباد وغيرها من الأجهزة اللوحية؛ إذ تجعل تقنية الحبر الإلكتروني شاشة هذا الجهاز غير لامعة وتشبه الورق الحقيقي؛ مما يُحسّن تجربة القراءة ويجعل الشاشة مريحة للنظر.

يُباع جهاز Kindle Paperwhite (الجيل الحادي عشر) بسعر قدره 140 دولارًا.

2- جهاز Kindle Scribe:

يُعد Kindle Scribe واحدًا من أبرز الأجهزة المصممة خصوصًا لقراءة الكتب الإلكترونية، ويحتوي هذا الجهاز على المزايا نفسها المتوفرة في جهاز Kindle Paperwhite (الجيل الحادي عشر)، مثل: الشاشة الخالية من الوهج، وعمر البطارية الطويل، والإضاءة الدافئة القابلة للتعديل.

يتوافق هذا الجهاز أيضًا مع الأقلام الإلكترونية من أمازون مثل: Basic Pen و Premium Pen، لذلك يمكنك تدوين الملاحظات بخط اليد أو تحديد الاقتباسات المهمة داخل الكتب باستخدام هذه الأقلام.

تُنَظم ملاحظاتك الخاصة بكل كتاب تلقائيًا في مكان واحد، حتى تتمكن من تصفحها في أي وقت ومراجعتها وتصديرها عبر البريد الإلكتروني. ويأتي Kindle Scribe أيضًا مع قوالب مجهزة سابقًا لمساعدتك في إنشاء قوائم الكتب والمجلات وتصنيفها بالطريقة التي ترغب فيها.

يُباع جهاز Kindle Scribe بسعر قدره 340 دولارًا.

3- جهاز iPad Mini الجيل السادس:

يُعد iPad Mini جهازًا لوحيًا قويًا يتضمن العديد من المزايا والتطبيقات المفيدة، وهو مناسب لقراءة الكتب الإلكترونية؛ لأنه خفيف الوزن وتمتاز شاشته بالدقة العالية.

يضم جهاز آيباد ميني شاشة بمقاس قدره 8.3 بوصات، وتمتاز بكثافة قدرها 326 بكسلًا في البوصة الواحدة، وهي أعلى من كثافة الشاشات الخاصة بأجهزة Kindle، لذلك، تظهر النصوص في هذا الجهاز واضحة بدرجة عالية، كما تدعم شاشته تقنية True Tone من آبل التي تضبط درجات الألوان وشدة السطوع تلقائيًا لتناسب الإضاءة المحيطة؛ مما يوفر تجربة قراءة مريحة للعين.

يُباع جهاز iPad Mini الجيل السادس بسعر قدره 352 دولارًا.

4- جهاز Amazon Fire HD 8 Kids اللوحي:

إذا كنت تبحث عن جهاز لوحي للقراءة مناسب للأطفال، فاختر جهاز Amazon Fire HD 8 Kids الذي يضم شاشة بمقاس قدره 8 بوصات، ويمتاز بعمر البطارية الطويل الذي يصل إلى 13 ساعة.

ويأتي هذا الجهاز مع حافظة مصممة لتحمل سوء الاستخدام من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 7 سنوات، ويأتي أيضًا مع اشتراك مجاني لمدة عام واحد في منصة +Amazon Kids، ويتيح لك هذا الاشتراك الوصول إلى آلاف الكتب المناسبة للأطفال والخالية من الإعلانات، بالإضافة إلى الألعاب والمحتوى التعليمي الذي يحبه الأطفال.

يُباع جهاز Amazon Fire HD 8 Kids بسعر قدره 75 دولارًا.

5- جهاز سامسونج Galaxy Tab A8.4 اللوحي:

يمتاز Galaxy Tab A8.4 بالحجم الصغير والوزن الخفيف، ويضم هذا الجهاز اللوحي شاشة بمقاس قدره 8.4 بوصات، وتمتاز بكثافة قدرها 270 بكسلًا في البوصة الواحدة، وتظهر فيها النصوص والصور مشرقة وواضحة.

تستمر بطارية هذا الجهاز اللوحي بالعمل لمدة تصل إلى 10 ساعات، ويأتي مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 32 جيجابايت ويمكن زيادتها حتى 512 جيجابايت عبر بطاقة microSD وهذا يعني إمكانية تخزين الكثير من الكتب الإلكترونية.

يُباع جهاز سامسونج Galaxy Tab A8.4 اللوحي بسعر قدره 180 دولارًا.