أبرز الحواسيب المحمولة التي عُرضت في مؤتمر MWC 2024

انطلقت فعاليات مؤتمر MWC 2024 التقني في مدينة برشلونة الإسبانية في تاريخ 26 من فبراير الجاري، وعرضت شركات التكنولوجيا مجموعة واسعة من الهواتف الذكية والحواسيب المحمولة والنظارات الذكية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية التي تمتاز بمزايا جديدة وفريدة وبعضها يتضمن مزايا غريبة غير مألوفة.

في هذا المقال سنتحدث عن الحواسيب المحمولة ونذكر أفضل الطرز التي عُرضت في مؤتمر MWC 2024 التقني:

1- حاسوب سامسونج Galaxy Book 4 Ultra:

يُعدّ حاسوب سامسونج Galaxy Book 4 Ultra واحدًا من أفضل الحواسيب التي عُرضت في مؤتمر MWC 2024، ويأتي هذا الحاسوب بتصميم أنيق ويتمتع بأداء ممتاز ويضم شاشة تتمتع بمواصفات قوية.

إذ يضم هذا الحاسوب شاشة تعمل باللمس من نوع (Dynamic AMOLED 2X) بمقاس قدره 16 بوصة، وتمتاز بدقة قدرها 2880 × 1800 بكسل، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

يأتي حاسوب سامسونج الجديد مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 16 أو 32 جيجابايت، وقرص تخزين من نوع SSD بسعة قدرها واحد أو 2 تيرابايت، ويعمل بمعالج (Intel Core Ultra 7 155H) أو (Intel Core Ultra 9 185H)، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Nvidia GeForce RTX 4050) أو (Nvidia GeForce RTX 4070).

2- الحاسوب المحمول الشفاف Lenovo ThinkBook:

كشفت شركة لينوفو في مؤتمر MWC 2024 عن أغرب حاسوب يمكن أن تراه، وهو حاسوب محمول يضم شاشة شفافة من نوع microLED، ويمكنك رؤية ما يظهر خلفها بسهولة، ويعمل هذا الحاسوب بنحو طبيعي مثل أي حاسوب محمول آخر يعمل بنظام التشغيل ويندوز، ولكنه ما يزال قيد التطوير، وهو غير جاهز بَعد للإطلاق والاستخدام.

تهدف لينوفو من وراء التصميم الشفاف الجديد إلى تسهيل مشاركة المعلومات دون الحاجة إلى قلب شاشة الحاسوب في بعض الأماكن، مثل: العيادات الطبية وغرف الاجتماعات؛ إذ يمكن عكس المحتوى المعروض على الشاشة عبر نظام التشغيل، للسماح للأشخاص في الجانب المقابل برؤية المحتوى.

3- حاسوب LG Gram Pro 2 -1:

عرضت شركة LG مجموعة من الحواسيب المحمولة الجديدة في مؤتمر MWC 2024، ومنها: حاسوب LG Gram Pro 2-in-1 الذي يُعدّ أخف حاسوب محمول يأتي بمقاس قدره 16 بوصة ويندرج ضمن فئة 2 في واحد، وقد سجّل هذا الحاسوب رقمًا قياسيًا جديدًا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

يزن هذا الحاسوب 1.39 كيلوجرام، وهذا الوزن يُعد قليلًا للحواسيب المحمولة التي تأتي بمقاس قدره 16 بوصة، وللمقارنة، يزن حاسوب HP Specter x360 الذي يأتي بمقاس قدره 14 بوصة 1.45 كيلوجرام.

يأتي حاسوب LG Gram Pro 2-in-1 مع سعة قدرها 32 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وما يصل إلى 2 تيرابايت من سعة قرص التخزين من نوع SSD، ويضم هذا الحاسوب شاشة OLED تمتاز بدقة قدرها 2800 × 1800 بكسل، ويعمل بمعالج Intel Core Ultra 7، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع Intel Aarc graphics.

4- حاسوب هونر MagicBook Pro 16:

عرضت شركة هونر حاسوبها المحمول الجديد MagicBook Pro 16 الذي يضم شاشة IPS بمقاس قدره 16 بوصة وتدعم معدل تحديث يصل إلى 144 هرتزًا، ويحتوي هذا الحاسوب على منفذي USB-C ومنفذي USB-A ومنفذ HDMI ومقبس لسماعة الرأس.

يعمل هذا الحاسوب بمعالج Intel Core Ultra 7 155H الجديد، ويأتي الجهاز مزودًا بمحركات الحوسبة العصبية من الجيل الثالث من إنتل لمزايا الذكاء الاصطناعي، مثل: مزية طمس الخلفية، وتتبع العين، وغيرها. ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع RTX 4060 من Nvidia، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 32 جيجابايت وذاكرة تخزين بسعة تصل إلى واحد تيرابايت.

ولتعرّف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هذا الحاسوب، يمكنك الاطلاع على مقال: “هونر تكشف عن MagicBook Pro 16“.

5- حاسوب لينوفو ThinkBook 14 (الجيل الرابع):

يندرج ThinkBook 14 (الجيل الرابع) ضمن فئة 2 في واحد، وقد حصل هذا الحاسوب على ترقية في التصميم وأصبح يتمتع بالمظهر الرفيع والوزن الخفيف؛ إذ يبلغ وزنه 1.58 كيلوجرام.

يضم هذا الحاسوب شاشة بمقاس قدره 14 بوصة، ويأتي مزودًا بقلم إلكتروني جديد، ويحتوي على لوحة مفاتيح تتضمن لوحة لمس كبيرة مصنوعة من مادة شبيهة بالزجاج.

وبالإضافة إلى هذا الحاسوب عرضت شركة لينوفو عددًا من أجهزة الحاسوب المحمولة الجديدة الأخرى في مؤتمر MWC 2024 ضمن سلسلتي ThinkPad T و ThinkBook، وتشمل:

حاسوب ThinkPad T14 Gen 5.

حاسوب ThinkPad T16 Gen 3.

حاسوب ThinkPad X12 Detachable Gen 2.

وتعمل جميع هذه الحواسيب بمعالجات إنتل كور ألترا الجديدة، وهي مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتضم زر Copilot الذي يتيح لك الوصول فورًا إلى مساعد الذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت.