آبل تسعى إلى تجنب دعوى مكافحة الاحتكار

ذكرت وكالة بلومبرغ أن ممثلي آبل التقوا بوزارة العدل في الأسبوع الماضي في محاولة أخيرة لإقناع الوكالة بعدم رفع دعوى مكافحة الاحتكار على الشركة المصنعة لهواتف آيفون.

والتقت الشركة ومحاموها بمساعد المدعي العام جوناثان كانتر، وهو الشخص الذي قد يتخذ القرار النهائي بخصوص رفع الدعوى أم لا، وغالبًا ما تكون مثل هذه الاجتماعات بمنزلة الخطوات الأخيرة قبل رفع الدعوى القضائية.

ويزعم منفذو مكافحة الاحتكار أن آبل فرضت قيودًا برمجية وعتادية على أجهزة آيفون وآيباد من أجل منع المنافسين.

ويحقق منفذو مكافحة الاحتكار في الشركة منذ عام 2019. ومن المتوقع أن ترفع الدعوى في الأسابيع المقبلة.

وتعرّض متجر تطبيقات آبل لانتقادات شديدة من المطورين والمشرعين بسبب تقاضيه عمولة من المطورين بمقدار 15 في المئة أو 30 في المئة.

وقالت آبل في شهر يناير إنها تسمح للمطورين الأمريكيين باستخدام أنظمة الدفع البديلة، مع أنها فرضت رسومًا قدرها 27 في المئة على معظم عمليات الشراء الرقمية أو 12 في المئة على الاشتراكات.

واعترضت Epic Games على التغييرات المقترحة، قائلة إنها غير كافية وتمنع المطورين خفض أسعار المستهلك. ورفعت Epic Games دعوى قضائية على آبل بسبب سياسات متجر التطبيقات.

وأوضح المدعي العام لولاية كاليفورنيا، روب بونتا، في مقابلة مع وكالة بلومبرغ هذا الشهر أن الولاية على اتصال بوزارة العدل بخصوص القضية المحتملة وقد تنضم إلى الشكوى.

وقال بونتا: “نحن مهتمون للغاية باحتمال الانضمام، وندرك اهتمام الحكومة الفيدرالية بشركة آبل، ونحن مهتمون أيضًا، ويتماشى هذا الأمر مع إستراتيجيتنا الشاملة في صناعة التكنولوجيا”.

وتراقب وزارة العدل أيضًا تحركات آبل في الاتحاد الأوروبي الذي يستعد لبدء تطبيق قواعد قانون الأسواق الرقمية في تاريخ 7 مارس.

ومن أجل الامتثال لهذه القواعد، قالت آبل إنها تسمح للعملاء بتنزيل البرامج من خارج متجرها للتطبيقات، واستخدام أنظمة دفع بديلة، واختيار متصفح ويب افتراضي جديد بسهولة كبيرة.

وانتقدت العديد من مجموعات المطورين التغييرات التي اقترحتها آبل ووصفتها بأنها امتثال ضار لقواعد الاتحاد الأوروبي.

كما انتقدت الشركة المصنعة لهواتف آيفون لفرضها رسومًا جديدة لمعالجة الدفع ورسوم تثبيت قدرها نصف يورو لكل تطبيق جرى تنزيله أكثر من مليون مرة.

وقالت الشركة إن معظم المطورين في الاتحاد الأوروبي يشهدون انخفاضًا في المدفوعات أو بقائها كما هي، في حين يقول المطورون إن الرسوم الجديدة تجبرهم على البقاء داخل متجر التطبيقات أو مواجهة مدفوعات مرتفعة.

ومن المتوقع أن تواجه آبل غرامة لا تقل عن 500 مليون يورو من هيئة مكافحة الاحتكار التابعة للاتحاد الأوروبي في أقرب وقت من الأسبوع المقبل فيما يتعلق بالادعاءات بأنها أضرت بمنافسيها في مجال بث الموسيقى عبر منصاتها.