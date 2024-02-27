ZTE تكشف عن هاتف للألعاب منخفض الثمن

كشفت شركة ZTE عن هاتفها الجديد المخصص للألعاب Nubia Neo 2 5G بمواصفات مميزة وبعض التحسينات مقارنةً بالإصدار السابق له الذي صدر مطلع العام الماضي، مع الحفاظ على سعر منخفض يناسب أصحاب الميزانيات المحدودة.

ويضم هاتف Neo 2 5G شاشة قياسها 6.72 إنشات بدقة قدرها 2400 × 1080 بكسل ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وأكدت الشركة أن الهاتف يحتوي على معالج ثماني النواة بتردد يصل إلى 2.7 جيجاهرتز دون الإشارة على نحو واضح إلى اسم المعالج.

ويحتوي الهاتف على نظام “تبديد الحرارة المتعدد الطبقات” والمخصص للتحكم في درجة حرارة الهاتف للاستمتاع بالألعاب لوقت طويل دون القلق من ارتفاع درجة حرارة الهاتف أو تأثر الأداء.

‎وسيكون الهاتف متاحًا بمساحة تخزين داخلية تصل إلى 256 جيجابايت مع ذاكرة عشوائية تصل إلى 20 جيجابايت، وهي عبارة على الأرجح عن ذاكرة عشوائية فعلية حجمها 8 أو 12 جيجابايت مضاف إليها ذاكرة عشوائية افتراضية من السعة التخزينية للجهاز، وهو يدعم شبكات الجيل الخامس 5G كما يشير اسمه.

ويحتوي الهاتف على بطارية ضخمة بسعة قدرها 6000 ميلي أمبير تدعم الشحن السلكي بقدرة تصل إلى 33 واطًا، وتعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي من أجل توفير الطاقة، كما يتميز الهاتف بسماعات استريو قوية تدعم تقنية الصوت المحيطي DTS:X Ultra.

وسيكون هاتف Nubia Neo 2 5G متاحًا بثلاثة أشكال لكن لا توجد تفاصيل دقيقة حول التصميم الخارجي حتى الآن، وستطرحه ZTE بسعر قدره 200 دولار أمريكي، ليُعد بذلك من أرخص الهواتف الذكية المخصصة للألعاب في السوق.