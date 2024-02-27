ZTE تطلق جهازًا لوحيًا ثلاثي الأبعاد دون نظارات

أطلقت ZTE خلال مشاركتها في فعاليات MWC 2024 الجهاز اللوحي الثلاثي الأبعاد دون نظارات المزود بدعم شبكات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي Nubia Pad 3D II.

ويوفر هذا الجهاز للمستهلكين تجربة ثلاثية الأبعاد غامرة دون نظارات، ويتميز Nubia Pad 3D II المعزز بمحرك معالجة الذكاء الاصطناعي بتقنية العرض الثلاثية الأبعاد المحسنة بالكامل، مما يسمح للمستخدمين بالاستمتاع بالتجربة الثلاثية الأبعاد الخالية من النظارات في أي وقت وفي أي مكان.

وزودت ZTE الجهاز بعدسات بلورية سائلة، وهو مدعوم بخوارزميات معالجة الصور المتكاملة، مما يتيح له تقديم صور ثلاثية الأبعاد بواقعية محسنة وحيوية طبيعية.

وحقق هذا الجهاز اللوحي مقارنةً بالجيل الأول زيادة قدرها 80 في المئة في الدقة الثلاثية الأبعاد وزيادة بمقدار 100 في المئة في السطوع الثلاثي الأبعاد، مع التحسين الشامل في الألوان الثلاثية الأبعاد، وكفاءة الطاقة الثلاثية الأبعاد، مما يعزز التجربة البصرية الثلاثية الأبعاد للمستخدمين.

وحقق Nubia Pad 3D II أيضًا تطورات كبيرة في خوارزميات الذكاء الاصطناعي، إذ إنه مزود بمحرك ذكاء اصطناعي لتتبع العين يستخدم أجهزة استشعار بصرية عالية السرعة وخوارزميات اكتشاف العين.

ويعزز الجهاز اللوحي سرعة الاستجابة ويتيح تحديد الموقع الدقيق لعين المستخدمين في الوقت الفعلي، مما يوفر صورة ثلاثية الأبعاد مباشرة للحصول على تجربة عرض ثلاثية الأبعاد طبيعية وواقعية.

ويمكن للمستخدمين الاستمتاع بتجربة ثلاثية الأبعاد من أي اتجاه تقريبًا مع زاوية العرض الواسعة للغاية البالغ قدرها 86 درجة.

وزودت ZTE الجهاز بتقنية Neovision 3D Anytime من أجل تحويل المحتوى الثنائي الأبعاد إلى ثلاثي الأبعاد في الوقت الفعلي بالاعتماد على خوارزميات التعلم العميق للشبكة العصبونية المتقدمة بالذكاء الاصطناعي.

ويتيح ذلك للمستخدمين عرض مجموعة متنوعة من المحتوى، ويشمل ذلك الصور ومقاطع الفيديو والألعاب ووسائط البث الثلاثية الأبعاد بسهولة.

ويدعم الجهاز اللوحي أيضًا إنشاء المحتوى المحسّن، مما يوفر نطاقًا واسعًا للتصوير الثلاثي الأبعاد ويوفر منصة لإنتاج المحتوى الثلاثي الأبعاد العالي الجودة.

ويشتمل الجهاز على مزايا التعاون المتعدد الشاشات الثلاثي الأبعاد بتقنية الذكاء الاصطناعي، مما يسمح ببث شاشة الهاتف الذكي إلى الجهاز اللوحي، كما يدعم المشاركة بين الأجهزة التي تستخدم Miracast للحصول على أفضل تجربة لمشاهدة ثلاثية الأبعاد.

وبخلاف قدراته الثلاثية الأبعاد، يتميز Nubia Pad 3D II بمجموعة شرائح Snapdragon 8 Gen 2، مقترنة بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5X ومساحة تخزين داخلية قدرها 512 جيجابايت من نوع UFS 4.0.

ويحتوي الحاسوب شاشة بقياس قدره 12.1 بوصة بدقة قدرها 2560×1600 بكسل ومعدل تحديث قدره 144 هرتزًا.

وتُعرف الكاميرا ذات العدسة المزدوجة الموجودة في الجهة الخلفية باسم Super Biomimetic Eye وتستخدم محرك الذكاء الاصطناعي من أجل تحسين التقاط الصور ومقاطع الفيديو الثلاثية الأبعاد.

ويأتي الجهاز اللوحي أيضًا مزودًا بمكبرات صوت رباعية توفر مؤثرات صوتية ثلاثية الأبعاد غامرة جدًا بتقنية DTS:X، وتقليل ضوضاء الميكروفون، وبطارية بقوة قدرها 10000 ميلي أمبير مع شحن سريع بقوة قدرها 66 واطًا، كما يتضمن أيضًا تقنية الجيل الخامس 5G للاتصال.