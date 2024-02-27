TSMC تفتتح مصنعها الضخم كيوموتو 1 في اليابان

افتتحت شركة TSMC التايوانية مصنعها الجديد لتصنيع أشباه الموصلات في محافظة كيوموتو في اليابان، في 24 من فبراير.

وتمثل هذه المنشأة، المعروفة باسم Japan Advanced Semiconductor Manufacturing (JASM)، علامة فارقة ومهمة لصناعة أشباه الموصلات في اليابان.

وتبلغ مساحة منشأة JASM قرابة 52 هكتارًا وهي مصممة لإنتاج دقة التصنيع البالغة 40 نانومتر، و 28 نانومتر، و 22 نانومتر، و 14 نانومتر، و 12 نانومتر في المصنع الأول.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية الأولية للمصنع الأول قرابة 40 ألف رقاقة شهريًا بقطر قدره 300 ملم، ويمكن زيادتها إلى 50 ألف رقاقة شهريًا في المستقبل القريب.

ومع ذلك، من المقرر أن توسع شركة TSMC منشأة JASM لتتضمن مصنعًا ثانيًا، سينتج الرقاقات بدقة تصنيع قدرها 7 نانومتر ودقة تصنيع قدرها 6 نانومتر، ومن المقرر أن يبدأ هذا المصنع مرحلة الإنتاج في نهاية عام 2027.

ومن المتوقع أن تقدم الحكومة اليابانية دعمًا ماليًا لتوسيع المصنع الثاني بقيمة تبلغ 5 مليارات دولارٍ. وفور بدء الإنتاج في هذا المصنع، يمكن أن تنتج منشأة JASM قرابة 100 ألف رقاقة شهريًا بقطر قدره 300 ملم.

ووفقًا لمجموعة أبحاث TrendForce، توفر منشأة JASM قدرة إضافية كبرى لشركة TSMC وسط نقص عالمي في كمية إنتاج الرقاقات، كما أنها تعزز من قدرات صناعة الرقاقات المحلية في اليابان؛ مما يقلل الاعتماد على الواردات ويساعد اليابان في تعزيز حجم إنتاج الرقاقات المتطورة للعلامات التجارية اليابانية في مجال السيارات والإلكترونيات الاستهلاكية.

وصرح الدكتور سي سي وي، الرئيس التنفيذي لشركة TSMC، بأن منشأة JASM ستشكل قفزة مهمة في صناعة أشباه الموصلات اليابانية خلال العقد المقبل.