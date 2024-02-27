Tecno تعلن هاتفها الذكي Camon 30 Premier

أعلنت Tecno هاتف Camon 30 Premier 5G قبل إطلاقه في الربع الثاني من هذا العام. وركز الإعلان على العديد من المزايا، ويشمل ذلك نظام التصوير الجديد من الشركة المسمى PolarAce.

ويعتمد نظام التصوير الجديد على شريحة سوني المسماة CXD5622GG، وهي ليست جهاز استشعار بل معالج إشارة الصورة.

وحصل هذا المعالج على تقييم قدره 4.6 تيرافلوب عند الفاصلة العائمة من فئة 16 بت، وهو أكثر مما تستطيع شريحة الهاتف Dimensity 8200 Ultra توفيره بمفردها، مما يجعله يتمتع بكفاءة عالية في استخدام الطاقة للتشغيل.

وتستخدم هذه القوة الحسابية في العديد من المهام التي تتيح تقليل ضوضاء الذكاء الاصطناعي لكامل المشهد لمقاطع فيديو HDR ومقاطع فيديو 4K Ultra Night Vision.

ويقال إن معالج إشارة الصورة الخاص يستخدم طاقة منخفضة بكثير مقارنةً بمعالجات إشارة الصورة الأخرى عند معالجة فيديو بدقة قدرها 4K بمعدل قدره 30 إطارًا في الثانية.

ويستفيد المعالج من حل Tecno القائم على الذكاء الاصطناعي المخصص لتقديم درجات ألوان دقيقة للبشرة Universal Tone.

ويسمح لك وضع AIGC Portrait بتعديل اللقطات من خلال إضافة ملابس رسمية أو ملابس التخرج أو حتى فساتين الزفاف.

في حين تزيل ميزة AI One Click Eraser الكائنات غير المرغوب فيها من المشهد بنقرة واحدة.

ويستخدم Tecno Camon Premier 5G مستشعر الصور من سوني أيضًا، وهو IMX890 بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع ميزة التثبيت البصري للصورة.

وزودت Tecno الهاتف أيضًا بعدسة بيريسكوب بدقة قدرها 50 ميجابكسل من أجل التعامل مع التكبير والصور الشخصية وحتى لقطات الماكرو، إلى جانب عدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 50 ميجابكسل.

ويتضمن الهاتف شاشة من نوع OLED LTPO بقياس قدره 6.77 بوصات وبدقة قدرها 1264×2780 بكسل وذروة سطوع قدرها 1400 شمعة في المتر.

ويأتي الجهاز بكاميرا أمامية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع عدسة ضبط تلقائي للصورة. ويحتوي الهاتف إطارًا معدنيًا متوسطًا من أجل الصلابة والشعور المتميز.

ويوجد في الجهة الخلفية من الهاتف ضوء Action Dot الذي يضيء أثناء تسجيل مقاطع الفيديو، كما أنه يعمل بصفته مؤشرًا للشحن ومؤشرًا لتنشيط المساعد الصوتي ومؤشرًا لمستشعر الأشعة تحت الحمراء.

وزودت Tecno الهاتف ببطارية بسعة قدرها 5000 ميلي أمبير مع شحن سريع بقوة قدرها 70 واط عبر منفذ USB-C، إلى جانب مكبرات صوت ستريو من Dolby Atmos.

ويعمل الهاتف بمعالج Dimensity 8200 Ultra المقترن بما يصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي مع ما يصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية ومساحة تخزين داخلية تصل إلى 512 جيجابايت.