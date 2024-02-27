TCL تكشف عن هواتف جديدة رخيصة الثمن

كشفت شركة TCL الصينية عن هاتفيها الجديدين TCL 50 SE و TCL 50 5G من فئة الهواتف الرخيصة الثمن لتناسب أصحاب الميزانيات المحدودة ضمن مشاركتها في مؤتمر MWC 2024.

ويأتي هاتف TCL 50 SE بشاشة نوعها IPS LCD وقياسها 6.78 إنشات بدقة قدرها +FHD، وتردد قدره 90 هرتزًا، ويعمل الهاتف بمعالج Helio G88 من ميدياتيك مع ذاكرة عشوائية قدرها 4 أو 6 جيجابايت، ومساحة تخزين تصل إلى 256 جيجابايت، كما يمكن زيادة مساحة التخزين عن طريق إضافة بطاقة تخزين خارجية من نوع microSD بسعة تصل إلى 2 تيرابايت.

ويحتوي الجهاز على كاميرتين خلفيتين؛ كاميرا رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل وكاميرا “ماكرو” للتصوير من قرب بدقة قدرها 2 ميجابكسل، وكاميرا سيلفي أمامية بدقة قدرها 8 ميجابكسل.

ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 14، وتعد TCL بترقيته إلى أندرويد 15 في وقتٍ لاحق من العام الجاري.

ويحتوي الهاتف على بطارية كبيرة بسعة قدرها 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 33 واطًا، إذ يمكن شحن نسبة قدرها 50% من البطارية خلال 30 دقيقة فقط.

وفيما يتعلق بهاتف TCL 50 5G، فهو يأتي بتصميم مشابه لكنه يضم شاشة مختلفة قياسها 6.6 إنشات بتردد قدره 90 هرتزًا ودقة قدرها +HD، ومعالج MT6835 من ميدياتيك وذاكرة عشوائية حجمها 4 أو 6 جيجابايت.

ويحمل هاتف TCL 50 5G الكاميرا الخلفية الأساسية نفسها الموجودة في الهاتف الآخر، مع كاميرا ثانوية بدقة قدرها 5 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة قدرها 8 ميجابكسل.

ويعمل هاتف TCL 50 5G أيضًا بنظام أندرويد 14، وسيحصل على ترقية للنظام لمدة عامين، وهو يضم البطارية نفسها في الهاتف الآخر، لكن بسرعة شحن قدرها 18 واطًا فقط، وهو كما يشير اسمه داعم لشبكات الجيل الخامس 5G.

وستطرح الشركة الصينية هاتفيها الجديدين بسعر قدره 150 يورو في الأسواق الأوروبية وبعض الأسواق في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.