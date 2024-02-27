Nubia تكشف عن هاتف ذكي بمكبر صوت فريد

كشفت شركة Nubia الصينية عن هاتفها الذكي الجديد “Nubia Music” الموجه إلى محبي الاستماع إلى الصوتيات والموسيقى، إذ يركز الهاتف على المزايا التي تخدم وضوح الصوت وقوته، وقد أعلنت الشركة هاتفها ضمن مشاركتها في معرض MWC 2024 في مدينة برشلونة الإسبانية.

ويتميز الهاتف بمكبر صوت قوي له تصميم مميز يظهر بجانب نظام الكاميرات الخلفية، ليبدو التصميم النهائي للهاتف شبيهًا بمشغلات الصوت القديمة مع غطاء خلفي ملون ومنفذين 3.5 ملم للسماعات السلكية.

ويوفر مكبر الصوت في هاتف Nubia Music مستوى صوت أعلى بنسبة تصل إلى 600% مقارنةً بمستوى الصوت المعتاد في الهواتف الأخرى، كما صممت الشركة الهاتف لإتاحة تجربة الاستماع المشترك للصوتيات والموسيقى.

ويضم الهاتف خوارزمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لضمان التعامل الأمثل مع الترددات المختلفة لضمان جودة صوت عالية قدر الإمكان، كما يدعم الهاتف تقنية DTS:X Ultra، وهي تقنية صوت محيطي متقدمة طورتها شركة DTS تهدف إلى تقديم تجربة صوت غامرة ثلاثية الأبعاد، وهي تشبه نوعًا ما تقنية Dolby Atmos.

ويأتي الهاتف بشاشة من نوع LCD قياسها 6.6 إنشات بتردد قدره 90 هرتزًا، ويمكن للشاشة توليد تأثيرات ضوئية أثناء تشغيل الصوتيات.

ويحتوي الهاتف على كاميرا خلفية مزدوجة بدقة قدرها 50 ميجابكسل، ‎ويعمل بمعالج من إنتاج UNISOC مع ذاكرة عشوائية قدرها 8 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية قدرها 128 أو 256 جيجابايت، وبطارية سعتها 5000 ميلي أمبير تضمن استخدام الهاتف لفترة طويلة دون الحاجة إلى إعادة الشحن بشكل متكرر.

وستطرح Nubia هاتفها الجديد الذي يركز على الخصائص الصوتية في الأسواق بسعر قدره 150 دولارًا أمريكيًا.