Infinix تعرض تقنية التبريد النموذجية Coolmax

عرضت Infinix خلال مشاركتها في فعاليات MWC 2024 نموذجًا أوليًا لتقنية التبريد المسماة CoolMax الهادفة إلى الحفاظ على برودة هواتف الألعاب حتى تحت ضغط الاستخدام المكثف.

وفي ظل تزايد انتشار هواتف الألعاب يومًا بعد يوم واستمرار ارتفاع هدف الأداء للهواتف الذكية، كان على المهندسين الوصول إلى حلول تبريد جديدة، ويشمل ذلك التبريد النشط.

وأدمجت Infinix حلها المسمى CoolMax في هاتف الألعاب النموذجي، لذا فإنه مجرد معاينة لما قد يأتي.

ووفقًا للشركة، فإن CoolMax يقلل من درجة حرارة الشريحة بمقدار 10 درجات مئوية.

ويعد CoolMax بمنزلة نظام داخلي يجمع بين مبرد حراري كهربائي ومروحة التبريد، وهو موضوع مباشرة فوق مجموعة الشرائح، ويفصل بينهما معجون حراري فقط من أجل تجاوز عدم كفاءة المبردات الخارجية.

ويعمل هاتف الألعاب النموذجي بمعالج Dimensity 9300 من ميدياتيك مع أربعة نوى Cortex-X4 بدلًا من النوى المعتادة.

وبمساعدة CoolMax، تمكنت Infinix من دفع الجهاز المفاهيمي إلى تحقيق نتائج قياسية عبر منصة AnTuTu تزيد على 2.2 مليون درجة.

وتدعم منصة إدارة الذكاء الاصطناعي توزيع المهام بذكاء عبر نوى وحدة المعالجة المركزية، مما يضمن الأداء الأمثل.

وتنقل خوارزمية الذكاء الاصطناعي المهام ديناميكيًا بين النوى من أجل تشغيل المهام الهامة عبر نوى الأداء، في حين تنتقل المهام المنخفضة الحساسية للوقت إلى نوى الكفاءة.

وأصبحت Red Magic معروفة بهواتف الألعاب ذات التبريد النشط، مع أن نظامها للتبريد يختلف عن CoolMax، إذ تستخدم Red Magic مروحة فقط لدفع الهواء عبر قناة نحاسية تنقل الحرارة بعيدًا عن مجموعة الشرائح.

ويمكن للمبرد الحراري الكهربائي من الناحية النظرية خفض درجة الحرارة أكثر من تبريد الهواء النقي.

ويؤدي تأثير المبرد الحراري الكهربائي لحل CoolMax إلى وجود اختلاف في درجة الحرارة، إذ يكون جانب واحد من الوحدة أكثر برودة من درجة الحرارة المحيطة، في حين يكون الجانب الآخر أكثر سخونة.

ومن خلال وضع المبرد على الجانب الساخن، تنخفض درجة حرارة الجانب البارد.

وعلى عكس هواتف الألعاب الأخرى التي تعتمد فقط على تبريد الهواء، يوفر حل CoolMax من Infinix وحدة تبريد تعمل على خفض درجات الحرارة بطريقة تفوق ما يحققه دوران الهواء البسيط. ويعني هذا أنه يمكن للاعبين توقع أداء أفضل دون ارتفاع درجة حرارة الجهاز.