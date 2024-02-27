ون بلس تكشف عن ساعتها الذكية OnePlus Watch 2

كشفت شركة ون بلس الصينية عن ساعتها الذكية المنتظرة OnePlus Watch 2 بمواصفات رائدة خلال مشاركتها في مؤتمر MWC 2024 التقني، وتُعد الساعة من أفضل الساعات الذكية التي تعمل بنظام Wear OS من جوجل.

وتتميز الساعة بشاشة محمية بزجاج الكريستال الياقوتي (Sapphire) قياسها 1.43 إنش بكثافة بكسلات قدرها 326 بكسل لكل إنش، مع جسم من الفولاذ المقاوم للصدأ، وتحتوي الساعة الذكية على معالجين يعمل كل واحد منهما بنظام تشغيل منفصل، لتوفير عمر طويل للبطارية يصل إلى 100 ساعة من الاستخدام مع كل مرة شحن.

وتعمل الساعة بنظام Wear OS 4 الذي يعمل على معالج كوالكوم سنابدراجون W5، ونظام RTOS وهو النظام الأساسي المسؤول عن الوظائف الجوهرية للساعة، وتغير الساعة النظام تلقائيًا إلى نظام Wear OS عند التنقل في الواجهة أو تنزيل التطبيقات.

وتدعم ساعة ون بلس OnePlus Watch 2 نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لضمان دقة عالية في تتبع الجري وركوب الدراجات وغيرها من الأنشطة الخارجية، بالإضافة إلى قياس معدل ضربات القلب وقياس مستوى التوتر العصبي ومراقبة النوم، وتقدم الساعة نصائح وإرشادات بناءً على نظام النوم وجودته، وتستطيع الساعة اكتشاف إذا كان المستخدم يعاني الشخير أو انقطاع التنفس في أثناء النوم.

وتضم الساعة بطارية قوية يمكنها الصمود حتى 100 ساعة، كما يمكن تمديد عمر البطارية عند تشغيل وضع توفير الطاقة، الذي يغلق نظام Wear OS، في حين تعمل بعض الوظائف الأساسية مثل تتبع الحركة والتمرين والرسائل عبر النظام البديل، وسيوفر ذلك عمر بطارية يصل إلى 12 يومًا، أي 8 أضعاف عمر بطارية ساعة آبل وتش ألترا 2.

وتتمتع الساعة الذكية بوزن خفيف، إذ يبلغ وزنها 80 جرامًا شاملًا وزن السوار، وتتوفر باللونين الأسود والأخضر، وهي مقاومة للماء بمعيار 5ATM، وتقول الشركة إن الساعة يمكنها تحمل الظروف البيئية الصعبة مثل ارتفاع درجة الحرارة حتى 70 درجة مئوية، أو البرد الشديدة حتى 40 درجة تحت الصفر.

وتقدم الساعة الذكية ‏OnePlus Watch 2 العديد من المزايا والتطبيقات التي لا تقتصر على مستخدمي هواتف OnePlus فقط، بل يمكن لمستخدمي أندرويد وآيفون التمتع بكافة مزايا الساعة التي تتكامل مع هواتفهم عبر تطبيق OHealth.

وتطرح ون بلس ساعتها الذكية ‏OnePlus Watch 2 بسعر قدره 300 دولارٍ أمريكي.