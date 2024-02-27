هوندا تكشف عن سيارة كهربائية تعمل بالهيدروجين

أعلنت هوندا سيارة الدفع الرباعي الجديدة CR-V e:FCEV العاملة بخلايا الوقود الهيدروجيني، في إشارة إلى أن شركة صناعة السيارات لم تتخل عن العنصر الأكثر وفرة في الكون لتشكيلة سياراتها.

وتصر الشركة على أن السيارة قد تجد قاعدة جماهيرية، وخاصة أن المحركات الهجينة أثبتت أنها تحظى بشعبية لدى مشتري السيارات مقارنةً بالسيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية.

وتتمتع المركبة الكهربائية التي تعمل بخلايا الوقود بنطاق يصل إلى 435 كم، وهو يتضمن مقدار 50 كم من نطاق القيادة الكهربائي بالكامل.

وتعد CR-V e:FCEV بمنزلة سيارة دفع رباعي صغيرة مطورة بالاشتراك مع جنرال موتورز باستخدام وحدات خلايا الوقود التي ينتجها المشروع المشترك لتصنيع نظام خلايا الوقود FCSM التابع للشركتين.

وتنتج وحدات خلايا الوقود ما يقدر بنحو 92.2 كيلوواط من الطاقة، مع قوة قدرها 174 حصانًا ومقدار 310 نيوتن متر من عزم الدوران.

وتبلغ سعة البطارية 17.7 كيلوواط، ويمكن إعادة شحنها من خلال مقبس حائط عادي أو شاحن من المستوى الثاني.

وتوفر السيارة قدرات شحن ثنائية الاتجاه، مما يوفر طاقة قدرها 1.5 كيلوواط للأجهزة المنزلية الصغيرة أو معدات التخييم.

وزودت هوندا السيارة بتطبيق HondaLink، مما يوفر للمالكين معلومات عن محطات وقود الهيدروجين.

وتستخدم خلايا الوقود الهيدروجيني الهيدروجين المضغوط بصفته وقودًا، في حين تقتصر الانبعاثات على بخار الماء.

ولجأت مجموعة من شركات صناعة السيارات إلى هذه التكنولوجيا عند تطوير المركبات الثقيلة ومولدات الطاقة المتنقلة.

كما تعد هذه التكنولوجيا بمنزلة وسيلة للابتعاد عن المركبات العاملة بالوقود الملوثة، وتحقيق الشركة أهدافها المناخية.

ولم يجد الهيدروجين نجاحًا كبيرًا في سوق سيارات الركاب. وكانت هوندا واحدة من الشركات التي باعت السيارة العاملة بالهيدروجين Clarity قبل إيقاف إنتاجها في عام 2017.

وتنبع المشكلة من الغياب شبه الكامل للبنية التحتية للتزود بالوقود. ويركز صانعو السيارات الآن على شاحنات العمل ومعدات البناء، معتقدين أنه من السهل بناء محطات وقود الهيدروجين للمركبات التي تعمل في مناطق محدودة.

وتأتي سيارة هوندا الجديدة CR-V e:FCEV بنموذج واحد فقط، وهو Touring، مع شاشة العدادات الرقمية بقياس قدره 10.2 بوصات، وشاشة لمس مركزية بقياس قدره 9 بوصات.

وزودت هوندا السيارة بنظام آبل كار بلاي وجوجل أندرويد أوتو، مع الشحن اللاسلكي للهاتف، ونظام صوتي من Bose مكون من 12 مكبر صوت، وعدد من المزايا القياسية الأخرى، وهناك أربعة أوضاع للقيادة، وهي Normal و Eco و Sport و Snow.