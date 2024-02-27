مقارنة بين هاتفي ROG Phone 8 Pro و iPhone 15 Pro Max

حصل هاتف الألعاب ROG Phone 8 Pro من أسوس على ترقيات في التصميم، ونظام التبريد الذي يساعد المُستخدمين في التمتع بجلسات لعب طويلة دون مواجهة مشكلة ارتفاع حرارة الهاتف.

يشترك هاتف أسوس مع أحدث هاتف من آبل iPhone 15 Pro Max بحجم الشاشة، وقوة الأداء، وكلاهما من الهواتف الذكية المناسبة لهواة اللعب بألعاب الفيديو وخاصة الألعاب الكثيفة، ويُباعان بالسعر نفسه، ولكن كل واحد منهما يعمل بنظام تشغيل مختلف ويتمتع بمواصفات ومزايا مختلفة.

فإذا كنت من هواة اللعب بألعاب الفيديو وتفكر في هاتفي ROG Phone 8 Pro و iPhone 15 Pro Max ستساعدك المقارنة التالية في اختيار الهاتف المناسب لك:

التصميم:

يأتي هاتفا ROG Phone 8 Pro و iPhone 15 Pro Max بتصاميم مختلفة تمامًا، وتركز أسوس في إضافة الكثير من التفاصيل إلى التصميم، فعند النظر إلى الجهة الخلفية ستجد الإطار الذي يحيط بعدسات الكاميرا الخلفية يظهر في الجهة اليُسرى العلوية، وفي منتصف الجهة الخلفية يظهر خط يمتد بنحو قطري، وأسفل هذا الخط يظهر شعار أسوس الذي يتضمن إضاءة LED قابلة للتخصيص تُسمى AniMe Vision، يمكن برمجتها لعرض الصور والرسوم المتحركة والنصوص.

أما هاتف iPhone 15 Pro Max فيمتاز بفخامة التصميم وقلة التفاصيل، والشيء الوحيد البارز هو الإطار المحيط بعدسات الكاميرا الخلفية، ويمتاز هذا الهاتف أيضًا بالإطار المصنوع من التيتانيوم الذي يمتاز بالمتانة والوزن الخفيف.

يأتي كلا الهاتفين بأوزان متقاربة ولن تلاحظ أي اختلافات كبيرة في الوزن عند الإمساك بكلا الهاتفين؛ إذ يزن هاتف أسوس 225 جرامًا، ويزن هاتف آيفون 221 جرامًا.

يتوفر هاتف iPhone 15 Pro Max بأربعة ألوان، هي الأسود والأزرق والأبيض والتيتانيوم الطبيعي، أما هاتف أسوس فيتوفر باللون الأسود فقط. وفيما يتعلق بمقاومة الماء والغبار، يدعم هاتف iPhone 15 Pro Max مقاومة الماء والغبار وفقًا لمعيار IP68، ويُعد هاتف أسوس ROG Phone 8 Pro أول هاتف ذكي للألعاب يدعم مقاومة الماء والغبار وفقًا لمعيار IP68.

الشاشة:

كلا الهاتفين لهما شاشات تتمتع بمواصفات ممتازة، ويضم ROG Phone 8 Pro شاشة من نوع (LTPO AMOLED)، بمقاس قدره 6.78 بوصات، وتدعم معدل تحديث مرتفع يصل إلى 165 هرتزًا.

ويحتوي هذا الهاتف على وضع يمكنك تفعيله لتبديل معدلات التحديث تلقائيًا بين 1 هرتز و 120 هرتزًا وفقًا للمحتوى الذي يُعرض على الشاشة، كما يمكنك اختيار معدل تحديث ثابت قدره 165 هرتزًا.

أما هاتف iPhone 15 Pro Max فيضم شاشة من نوع (Super Retina XDR) بمقاس قدره 6.7 بوصات، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

تمتاز الشاشات في كلا الهاتفين بالدقة العالية والسطوع المرتفع، لكن شاشة هاتف ROG Phone 8 Pro تتفوق على شاشة هاتف iPhone 15 Pro Max بالسطوع؛ إذ تبلغ دقتها 2400 × 1080 بكسلًا، وتمتاز بسطوع يصل أقصاه إلى 2500 شمعة في المتر المربع، أما شاشة هاتف آيفون فتبلغ دقتها 2796 × 1290 بكسلًا، وتمتاز بذروة سطوع تبلغ 2000 شمعة في المتر المربع.

أضافت شركتا آبل وأسوس مزايا لتوفير الراحة للعيون في أثناء استخدام هذه الهواتف؛ إذ يحتوي هاتف ROG على مرشح للضوء الأزرق، ومزية للتعتيم الإضافي، ويحتوي آيفون على مزية True Tone لتقليل سطوع الشاشة وضبط درجة الألوان لتكون مريحة للعيون.

المعالج والأداء:

يعمل هاتف أسوس ROG Phone 8 Pro بمعالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 3) الثماني النوى والمصنع بتقنية 4 نانومتر، ويعمل هاتف iPhone 15 Pro Max بمعالج (Apple A17 Pro) السداسي النوى، والمصنع بتقنية 3 نانومتر.

كلا المعالجين من أفضل وأقوى وأحدث المعالجات، وستلاحظ أن كلا الهاتفين يمكنهما التعامل مع جميع المهام السهلة والمتوسطة والكثيفة بسلاسة وسرعة، ولن تواجه أي مشكلات متعلقة بالتأخير أو عدم استجابة التطبيقات أو الهاتف.

وفيما يتعلق باللعب بالألعاب الكثيفة مدة طويلة، ستلاحظ أن هاتف أسوس ROG Phone 8 Pro يتفوق على هاتف iPhone 15 Pro Max بما يتعلق بالتبريد، وستلاحظ أن حرارة آيفون ترتفع بنحو أسرع في جلسات اللعب الطويلة، ويعود السبب إلى نظام التبريد المُحسّن الذي أضافته أسوس إلى هاتفها، وملحق (AeroActive Cooler X) الذي يُباع بنحو منفصل عن الهاتف، ويُستخدم لتعزيز عملية التبريد.

يعمل هاتف ROG Phone 8 Pro بنظام التشغيل أندرويد 14، وسيتلقى تحديثات رئيسية لنظام التشغيل لمدة عامين، وسيحصل على تحديثات أمنية لمدة أربع سنوات حتى شهر يناير من عام 2028، أما هاتف iPhone 15 Pro Max فيعمل بنظام iOS 17، ومن المُتوقع أن يحصل على خمسة تحديثات لنظام iOS حتى إصدار iOS 22 في نهاية عام 2028.

وفيما يتعلق بذاكرة الوصول العشوائي وذاكرة التخزين الداخلية، يتوفر ROG Phone 8 Pro بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، هما: 16 أو 24 جيجابايت، وبخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، هما: 512 جيجابايت أو واحد تيرابايت، وأما هاتف iPhone 15 Pro Max فيتوفر بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة قدرها 8 جيجابايت، وبثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية، هي: 256 أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت.

الكاميرا:

يحتوي هاتفا ROG Phone 8 Pro و iPhone 15 Pro Max على كاميرات خلفية ثلاثية العدسات وكاميرات أمامية تأتي بالمواصفات التالية:

ROG Phone 8 Pro iPhone 15 Pro Max العدسة الأساسية تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/1.9. تأتي بدقة قدرها 48 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/1.8. العدسة الثانية تأتي بدقة قدرها 32 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.4. تأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/2.8. العدسة الثالثة تأتي بدقة قدرها 13 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.2. تأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/2.2. الكاميرا الأمامية تأتي بدقة قدرها 32 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.5. تأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/1.9.

تدعم الكاميرات الخلفية في هاتف أسوس تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 8K، وتدعم الكاميرا الأمامية تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا، وتدعم الكاميرات الخلفية في هاتف آيفون تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 4K، كما تدعم تصوير الفيديو في (الوضع السينمائي) Cinematic mode بدقة قدرها 4K، وأما الكاميرا الأمامية، فتدعم تسجيل الفيديو بدقة قدرها 4K.

عند التصوير في النهار وفي ظروف الإضاءة العالية، ستحصل على صور واضحة وعالية الجودة من كلا الهاتفين، لكن هاتف آيفون يمنحك صورًا بألوان طبيعية أكثر من الصور التي يوفرها هاتف أسوس، كما أن التباين معتدل في الصور التي يوفرها آيفون، وستلاحظ أن التباين مرتفع قليلًا في الصور التي يُنتجها هاتف أسوس.

في الليل، يوفر آيفون صورًا عالية الجودة والوضوح وتظهر فيها جميع التفاصيل والألوان بدرجاتها الطبيعية، أما الصور التي يُنتجها هاتف أسوس ROG Phone 8 Pro فيظهر فيها القليل من التشويش، ولا تظهر فيها جميع التفاصيل واضحة تمامًا.

البطارية والشحن:

يحتوي ROG Phone 8 Pro على بطارية تبلغ سعتها 5500 ميلّي أمبير في الساعة، تستمر بالعمل لمدة قدرها 13 ساعة من بث مقاطع الفيديو، ولمدة قدرها 18 ساعة من تصفح الويب، وفي حال الاستخدام الخفيف يمكن أن تستمر بالعمل لمدة تصل إلى يومين بشحنة واحدة.

تدعم بطارية هذا الهاتف الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 65 واطًا، وتصل نسبة الشحن إلى 100% في 39 دقيقة، كما تدعم الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 15 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة تبلغ 10 واط.

أما هاتف iPhone 15 Pro Max فيحتوي على بطارية تبلغ سعتها 4441 ميلّي أمبير/ الساعة، ويمكن أن تستمر بالعمل لمدة تصل إلى يومين في حال الاستخدام الخفيف، وعند شحن الهاتف سلكيًا لمدة قدرها نصف ساعة تصل نسبة الشحن إلى 50%، ويدعم هذا الهاتف الشحن اللاسلكي (MagSafe) بقدرة تبلغ 15 واطًا، والشحن اللاسلكي (Qi2) بقدرة تبلغ 15 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي.

السعر:

يُباع هاتف ROG Phone 8 Pro بسعر يبدأ من 1200 دولار، ويُباع هاتف iPhone 15 Pro Max بسعر يبدأ من 1200 دولار.

إليك المواصفات الكاملة لهاتفي ROG Phone 8 Pro و iPhone 15 Pro Max:

ROG Phone 8 Pro iPhone 15 Pro Max المعالج معالج (Snapdragon 8 Gen 3) الثماني النوى، والمصنع بتقنية 4 نانومتر. معالج (Apple A17 Pro) السُداسي النوى والمُصنع بتقنية 3 نانومتر. الشاشة من نوع (LTPO AMOLED) بقياس قدره 6.78 بوصات. من نوع (LTPO Super Retina XDR OLED) بقياس قدره 6.7 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت. 256، أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 16 أو 24 جيجابايت. 8 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 32 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 13 ميجابكسل. ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 12 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 32 ميجابكسل. أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم يدعم. لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6e/7، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6e، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). الألوان الأسود. التيتانيوم الطبيعي، والأسود، والأبيض، والأزرق. نظام التشغيل أندرويد 14. iOS 17. الوزن 225 جرامًا. 221 جرامًا. السعر يبدأ من 1200 دولا ر. يبدأ من 1200 دولار