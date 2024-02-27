مراجعة شاملة لهاتف هونر Magic 6 Pro الجديد

يُعدّ Magic 6 Pro أحدث هاتف من شركة هونر الصينية، وقد حصل هذا الهاتف على ترقيات متعددة في مجالات مختلفة، فهو يأتي بتصميم أنيق ورقيق، ويحتوي على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5600 ميلّي أمبير في الساعة، وكاميرا مقرّبة بدقة قدرها 180 ميجابكسل، بالإضافة إلى دعم مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة.

ولتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هذا الهاتف، سنقدم فيما يلي مراجعة شاملة لهاتف Magic 6 Pro من هونر:

التصميم:

حصل هاتف Honor Magic 6 Pro على ترقية في التصميم مقارنةً بالطراز السابق، ويضم هذا الهاتف في الجهة الخلفية إطارًا دائريًا بارزًا يحيط بعدسات الكاميرا الخلفية ويُشبه تصميم الساعات التقليدية، وتغطي الجهة الخلفية طبقة زجاجية في الطراز الذي يأتي باللون الأسود وطبقة من الجلد النباتي مقاومة للخدوش وبصمات الأصابع في الطراز الذي يأتي باللون الأخضر.

يزن هذا الهاتف 225 جرامًا، ويبلغ سُمكه 8.9 ملم، وهو مقاوم للماء والغبار وفقًا لمعيار IP68؛ مما يعني أنه يتحمل الغمر في الماء حتى عمق يصل إلى متر ونصف لمدة نصف ساعة.

يتوفر هذا الهاتف بلونين، هما: الأسود، والأخضر، وعلى غرار الهواتف الرائدة الأكثر شعبية، مثل: Galaxy S24 Ultra و iPhone 15 Pro Max، يأتي Honor Magic 6 Pro في صندوق دون شاحن، بل يحتوي الصندوق على الهاتف وكابل الشحن فقط، على عكس معظم الهواتف الصينية الأخرى التي تأتي في صندوق مع شاحن وكابل للشحن، وواقٍ للشاشة، وغطاء خلفي لحماية الهاتف.

الشاشة:

يضم هاتف هونر Magic 6 Pro شاشة من نوع (LTPO OLED) بمقاس قدره 6.8 بوصات، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، ويمكن للشاشة تغيير معدل التحديث تلقائيًا بين 1 و 120 هرتزًا حسب المحتوى المعروض.

تمتاز شاشة هذا الهاتف بدقة قدرها 2800 × 1280 بكسلًا، وبكثافة قدرها 453 بكسلًا في البوصة الواحدة، وبسطوع تبلغ ذروته 5000 شمعة في المتر المربع؛ مما يعني أنك لن تواجه أي مشكلات متعلقة بالوضوح في أثناء استخدام هذا الهاتف في الخارج تحت أشعة الشمس المباشرة. بالإضافة إلى ذلك، تدعم شاشة هاتف هونر Magic 6 Pro تقنية Dolby Vision، و+HDR10.

الكاميرا:

يضم هاتف هونر Magic 6 Pro كاميرا خلفية ثلاثية العدسات تأتي بالمواصفات التالية:

الأساسية: عدسة واسعة (wide) تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/1.4.

الثانية: عدسة مقربة من نوع بيريسكوب تأتي بدقة قدرها 180 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.6.

الثالثة: عدسة فائقة الاتساع تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.0.

تدعم الكاميرات الخلفية تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 4K، وأما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.0، وتدعم تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 4K.

تنتج الكاميرا الرئيسية في النهار صورًا واضحة تظهر فيها جميع التفاصيل بنحو مثير للإعجاب، وتبدو الألوان قريبة من الألوان الطبيعية، ويُحسّن مساعد الذكاء الاصطناعي بعض التفاصيل في الصور وخاصة السماء، فعندما يكتشف ظهور السماء الزرقاء في صورك، فإنه يعزز الوضوح ويجعل الصورة مشرقة أكثر، وإذا كنت لا ترغب في إنشاء مثل هذه التأثيرات يمكنك إيقاف تشغيل مساعد الذكاء الاصطناعي والحصول على صور بألوان طبيعية.

عند التصوير في الليل ستحصل على صور واضحة وعالية الجودة وألوانها طبيعية، وسيُفعّل مساعد الذكاء الاصطناعي الوضع الليلي (Night Mode) تلقائيًا عندما يكتشف أن الضوء المحيط بالهاتف منخفض.

المعالج والأداء:

يعمل هاتف هونر Magic 6 Pro بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 الجديد من كوالكوم ويمتاز بقوة الأداء وسرعة معالجة المهام المختلفة، وهذا المعالج ثماني النوى، ومصنع بتقنية قدرها 4 نانومتر، وبتردد يبلغ أقصاه 3.3 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Adreno 750).

يعمل هاتف هونر Magic 6 Pro بنظام أندرويد 14 المعتمد على واجهة المستخدم MagicOS 8، وقد أضافت هونر بعض المزايا الجديدة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي إلى واجهة المستخدم لتحسين تجربة هاتف Magic 6 Pro.

ومن أبرز هذه المزايا:

مزية (اقتراحات الذكاء الاصطناعي) AI Suggestions التي تقدم لك اقتراحات حول التطبيقات المناسبة لك بناءً على أنشطتك في الهاتف.

مزية Magic Text التي تستخرج النص من الصور.

مزية البوابة السحرية (Magic Portal) التي تتيح لك تحديد نص أو صورة، وعندما تسحبها إلى الزاوية اليمنى من الشاشة، يمكنك إرسالها مباشرة إلى واحد من التطبيقات لاستخدامها فيه.

وفيما يتعلق بتحديثات نظام التشغيل، سيحصل هذا الهاتف على تحديثات لنظام التشغيل مدةً قدرها ثلاث سنوات، وتحديثات أمنية مدةً قدرها خمس سنوات.

البطارية والشحن:

يحتوي هاتف هونر Magic 6 Pro على بطارية تبلغ سعتها 5600 ميلّي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 80 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 66 واطًا.

يمكن لبطارية هذا الهاتف أن تستمر بالعمل لمدة قدرها 14 ساعة من بث مقاطع الفيديو، ولمدة قدرها 20 ساعة من تصفح الويب، ولمدة قدرها 11 ساعة من اللعب بالألعاب الثلاثية الأبعاد.

السعر:

يُباع هاتف Honor Magic 6 Pro بسعر قدره 1100 جنيه إسترليني للطراز الذي يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 512 جيجابايت.

إليك المواصفات الكاملة لهاتف هونر Magic 6 Pro:

Honor Magic 6 Pro المعالج معالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 3) الثماني النوى والمُصنع بتقنية 4 نانومتر. الشاشة من نوع (LTPO OLED) بقياس قدره 6.8 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256 أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12 أو 16 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 180 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 50 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 50 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، شبكات الواي فاي 6/7، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). الألوان الأسود، والأخضر. نظام التشغيل أندرويد 14. الوزن 225 جرامًا. السعر 1100 جنيه إسترليني للطراز الذي يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 512 جيجابايت.