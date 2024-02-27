HUAWEI MateBook D16 2024 من أحدث الحواسيب التي أطلقتها شركة هواوي، ويُعدّ من أبرز الحواسيب التي تندرج ضمن الفئة المتوسطة، والتي تمتاز بالمواصفات القوية وتُباع بأسعار معقولة.

يوفر Huawei MateBook D16 2024 تجربة استخدام جيدة لإنجاز المهام المكتبية، والمدرسية والمهام اليومية الأخرى، ويمتاز هذا الحاسوب بالوزن الخفيف، ويعمل بأحدث المعالجات من إنتل، ويمتاز بعمر البطارية الطويل، ويتضمن العديد من المزايا التي تحسن تجربة الاستخدام.

ولتتعرف مواصفات هذا الحاسوب وأبرز مزاياه، سنقدم فيما يلي مراجعة شاملة لحاسوب هواوي MateBook D16 2024:

التصميم:

يأتي حاسوب HUAWEI MateBook D16 2024 بمقاس قدره 16 بوصة، ويحتوي على منفذين من نوع USB-A، ومنفذ من نوع USB-C، وواحد من نوع HDMI، ومنفذ لسماعة الرأس بمقاس قدره 3.5 ملم. كما يضم لوحة مفاتيح واسعة، ويزن 1.72 كيلوجرام ويمكنك شحن هذا الحاسوب المحمول باستخدام شاحنه الخاص الذي يأتي بقدرة تبلغ 65 واطًا ويأتي مع كابل متصل بنحو دائم.

يأتي MateBook D16 2024 بتصميم مشابه إلى حد كبير الحواسيب المحمولة الأخرى من هواوي، ويتوفر بلونين، هما: الفضي، والرمادي، ويظهر شعار شركة هواوي في منتصف الجهة الخارجية للحاسوب.

عند فتح شاشة الحاسوب ستلاحظ أن المفصل صلب للغاية وفتح الغطاء يتطلب استخدام كلتا اليدين، وعند فتحه ستكشف عن شاشة بمقاس قدره 16 بوصة، مع حافات رفيعة، وتحتوي على كاميرا ويب في منتصف الجهة العلوية، وشعار العلامة التجارية (HUAWEI) يظهر في الجهة السفلية من الشاشة.

أما لوحة المفاتيح فهي مريحة للاستخدام، وستلاحظ أن الجهة السفلية للوحة المفاتيح واسعة ويمكنك وضع يديك عليها براحة تامة. أما لوحة التتبع فهي ليست في منتصف الجهة السفلية من لوحة المفاتيح، بل تميل قليلًا نحو الجهة اليُسرى، ويوجد زر الطاقة في الزاوية اليمنى العلوية من لوحة المفاتيح، ويضم مستشعرًا لبصمات الأصابع.

الشاشة:

يضم حاسوب هواوي MateBook D16 2024 شاشة من نوع (IPS LCD) بمقاس قدره 16 بوصة، وتمتاز بدقة قدرها 1920 × 1200 بكسل، وبكثافة قدرها 142 بكسلًا في البوصة الواحدة، وتدعم معدل تحديث قدره 60 هرتزًا، ولا تعمل باللمس، وتبلغ ذروة سطوعها 300 شمعة في المتر المربع.

تظهر الألوان في شاشة هذا الحاسوب مشبعة بنحو معقول وهناك قدر كبير من التباين في الألوان، ويمكنك ضبط درجات الألوان في الشاشة عبر تطبيق Display Manager من هواوي.

المعالج والأداء:

يعمل حاسوب MateBook D16 2024 بالجيل الثالث عشر من معالج Intel i9-13900H الذي يمتاز بقوة الأداء والسرعة في معالجة المهام، ويُعدّ من أقوى المعالجات من إنتل وأحدثها، ويأتي مع 14 نواة، مقسمة إلى 6 نويات أداء و 8 نويات كفاءة.

تتوفر طرز أخرى من هذا الحاسوب تعمل بالجيل الثالث عشر من معالج (Intel Core i7-13700H)، أو الجيل الثالث عشر من معالج (Intel Core i5-13420H)، أو الجيل الثاني عشر من معالج (Intel Core i5-12450H).

يتوفر هذا الحاسوب بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، هما: 8 أو 16 جيجابايت، وبخيارين من سعة قرص التخزين من نوع SSD، هما: 512 جيجابايت أو واحد تيرابايت.

يعمل حاسوب هواوي بنظام التشغيل ويندوز 11، ويدعم الاتصال بأي هاتف ذكي يعمل بنظام أندرويد وليس هواتف هواوي فقط، وبعد ربط هاتفك بالحاسوب يمكنك استخدام الحاسوب للتحكم في شاشة هاتفك، ونسخ الصور ومقاطع الفيديو احتياطيًا إلى الحاسوب المحمول، وستتمكن أيضًا من الاتصال بالإنترنت عبر بيانات الهاتف من خلال خاصية Instant Hotspot.

يمتاز هذا الحاسوب المحمول بسرعة الأداء، ويعمل بنحو جيد عند القيام بمهام مثل: تصفح الويب أو العمل باستخدام تطبيقات Microsoft Office أو تحرير المستندات أو كتابة الأكواد البرمجية، وستلاحظ أنه قادر على تشغيل جميع التطبيقات بنحو جيد، ودون تأخير.

يوفر حاسوب HUAWEI MateBook D16 تجربة كتابة مريحة بفضل لوحة المفاتيح الكبيرة والمريحة للاستخدام حتى لو قضيت ساعات طويلة في الكتابة، وتتضمن لوحة المفاتيح إضاءة خلفية؛ مما يُسهّل الكتابة في البيئات المنخفضة الإضاءة.

وفيما يتعلق بجودة الصوت، توفر مكبرات الصوت المدمجة صوتًا واضحًا وعاليًا عند استخدام الحاسوب وهو على المكتب أو الطاولة، لكن عند وضع الحاسوب على رجليك ستُسدّ مكبرات الصوت لأنها توجد في الجهة السفلية من الحاسوب؛ مما يقلل وضوح الصوت.

ومع ذلك توفر هواوي بعض الإعدادات لضبط الصوت، ويمكنك الاستفادة منها لتحسين وضوح الصوت، كما يدعم هذا الحاسوب مزية إلغاء الضوضاء، ومزية تحسين صوت الميكروفون المدمج، وهذه المزايا مفيدة عند الانضمام إلى المكالمات المرئية عبر منصة Teams أو زوم، أو غيرها من المنصات.

يمتاز HUAWEI MateBook D16 2024 بعمر البطارية الطويل، ويستمر بالعمل لمدة تصل إلى 11 ساعة. لذلك، إذا كنت تبحث عن حاسوب محمول يعمل بنظام ويندوز ويمتاز بعمر البطارية الطويل، فسيكون MateBook D16 مناسبًا لك.

السعر:

يُباع حاسوب HUAWEI MateBook D16 2024 بسعر يبدأ من 2349 ريالًا سعوديًا.

هل حاسوب هواوي MateBook D16 2024 مناسب لك؟

يُعدّ هذا الحاسوب مناسبًا لك إذا كنت:

تبحث عن حاسوب محمول جديد مناسب لأداء المهام المتوسطة، كالمهام المكتبية، مثل: تحرير المستندات وقراءة المقالات، والتدوين، وتصفح الويب.

تبحث عن حاسوب محمول يُباع بسعر متوسط.

تُفضل الحواسيب المحمولة التي تضم شاشة كبيرة بمقاس قدره 16 بوصة.

تريد حاسوبًا يمتاز بعمر البطارية الطويل.

تمتلك أجهزة هواوي الأخرى وترغب في الاستفادة من المزايا التي توفرها هواوي لأجهزتها، مثل: تسهيل الاتصال ونقل البيانات بين الأجهزة المختلفة.

إليك المواصفات الأساسية لحاسوب (HUAWEI MateBook D16 (2024:

HUAWEI MateBook D16 2024 المعالج الجيل الثالث عشر من معالج (Intel Core i9-13900H)، أو الجيل الثالث عشر من معالج (Intel Core i7-13700H)، أو الجيل الثالث عشر من معالج (Intel Core i5-13420H)، أو الجيل الثاني عشر من معالج (Intel Core i5-12450H). وحدة معالجة الرسومات من نوع (Intel Iris X Graphics) للطرز التي تعمل بمعالج (Intel Core i7-13700H) أو (Intel Core i9-13900H). من نوع (Intel UHD Graphics) للطرز التي تعمل بمعالج (Intel Core i5-12450H) أو (Intel Core i5-13420H). ذاكرة الوصول العشوائي 8 أو 16 جيجابايت. قرص التخزين SSD 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت. الشاشة من نوع (IPS LCD) بمقاس قدره 16 بوصة، وتمتاز بدقة قدرها 1920 × 1200 بكسل. المنافذ 2 من نوع USB-A وواحد من نوع USB-C وواحد من نوع HDMI، ومنفذ لسماعة الرأس بمقاس قدره 3.5 ملم. كاميرا الويب تدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 720 بكسلًا. الألوان الفضي، والرمادي. الوزن 1.72 كيلوجرام. نظام التشغيل ويندوز 11. السعر يبدأ من 2349 ريالًا سعوديًا.