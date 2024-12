محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية يترأس وفد المملكة في مؤتمر “MWC 2024”

ترأس معالي الدكتور محمد بن سعود التميمي؛ محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، وفد المملكة المشارك في أعمال مؤتمر MWC 2024، المنعقد حاليًا في مدينة برشلونة الإسبانية. حيث جرت مشاركة رؤى المملكة العربية السعودية ومبادراتها الفاعلة في قطاع الاتصالات العالمي، وترسيخ مواصلة المملكة جهودها التشاركية مع الجهات الدولية لتعزيز أهدافها.

كما حضر معالي المحافظ خلال أعمال البرنامج الوزاري، الذي يجمع المسؤولين الحكوميين الرفيعي المستوى ورؤساء كبرى الشركات من مختلف أنحاء العالم لمناقشة التحديات والفرص في القطاع.

وقد عقد معاليه عددًا من الاجتماعات الثنائية مع نظرائه في الدول الأخرى من الجهات التنظيمية؛ لتعزيز العلاقات الثنائية في مجال الاتصالات والتقنية وبحث القضايا والاهتمامات المشتركة، كما اطلع في المعرض المصاحب للمؤتمر على أحدث ما استعرضته الشركات من تقنيات وابتكارات تعزز أداء القطاعات وتنعكس على تقديم خدماتها.

معالي @msTamimi يعقد اجتماعا ثنائيا مع رئيس مجلس إدارة الهيئة التنظيمية الوطنية للاتصالات في البرتغال، لتعزيز العلاقات وبحث أوجه التعاون المشترك في مجال الاقتصاد الرقمي، على هامش أعمال مؤتمر #MWC24

