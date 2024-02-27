مايكروسوفت تعلن مبادئ الوصول إلى الذكاء الاصطناعي

أطلقت مايكروسوفت خلال مشاركتها في فعاليات MWC 2024 إطارًا جديدًا تسميه “مبادئ الوصول إلى الذكاء الاصطناعي”.

ويعد الإطار الجديد بمنزلة خطة مكونة من 11 نقطة تحكم كيفية تشغيل بنيتها التحتية لمركز بيانات الذكاء الاصطناعي وغيرها من أصول الذكاء الاصطناعي المهمة حول العالم.

وتواصل الشركة العمل الجاد لمحاولة تبديد الصورة التي تعوق المنافسة من خلال شراكتها العميقة وحصتها المالية في OpenAI.

ويأتي ذلك في أعقاب استثمار مايكروسوفت وشراكتها مع شركة الذكاء الاصطناعي الفرنسية الناشئة ميسترال Mistral.

وتغطي النقاط مجالات عديدة، مثل بناء متجر التطبيقات وتشغيله للسماح للشركات باختيار النماذج اللغوية الكبيرة المختلفة ومنتجات الذكاء الاصطناعي الأخرى والالتزام بإبقاء بيانات الشركات خارج نماذج التدريب.

كما تتضمن أيضًا التزامًا بالسماح للعملاء بتغيير موفري الخدمات السحابية، أو الخدمات داخل السحابة، إذا اختاروا ذلك.

كما توضح بالتفصيل التركيز على بناء الأمن السيبراني بالاعتماد على خدمات الذكاء الاصطناعي، والاهتمام ببناء مراكز البيانات والبنية التحتية الأخرى بطريقة سليمة بيئيًا، إلى جانب الاستثمارات التعليمية.

ويأتي هذا الإعلان في الوقت نفسه الذي تتعرض فيه مايكروسوفت لتدقيق تنظيمي لاستثمارها البالغ قدره 13 مليار دولار في OpenAI.

ومنحها هذا الاستثمار حصة قدرها 49 في المئة في الشركة الناشئة التي تقود خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي على مستوى العالم.

وقالت هيئة مراقبة المنافسة الأوروبية في شهر يناير إنها تقيم إذا كان الاستثمار يقع ضمن قواعد مكافحة الاحتكار.

وتهدف مبادئ الوصول إلى الذكاء الاصطناعي إلى تحديد كيفية استخدام الجهات الخارجية لمنصات مايكروسوفت وخدماتها لتطوير منتجات الذكاء الاصطناعي، وهو مجال بالغ الأهمية وخدمة مؤسسية تأمل الشركة تطويرها في السنوات القادمة مع الشركات والمؤسسات من مجموعة واسعة من الصناعات.

وقال سميث: “إذا كانوا يدربون نموذجًا وينشرونه عبر بنيتنا التحتية، فإننا ندرك أن بياناتهم هي ملكهم، ولن نتمكن من الوصول إليها واستخدامها للتنافس مع الشركات التي تعتمد على بنيتنا التحتية”.

ولا تعد مبادئ الوصول إلى الذكاء الاصطناعي بمنزلة قواعد ملزمة لشركة مايكروسوفت، ولا يوجد أي نوع من التفاصيل المنصوص عليها بخصوص كيفية التحقق من أي من الالتزامات أو تتبعها.

ومن المرجح أن تستخدم الشركة مبادئ الوصول إلى الذكاء الاصطناعي للقول إنها تبذل جهودًا استباقية لضمان المنافسة في السوق في حال إجراء أي تحقيقات تنظيمية رسمية.

وقال سميث إن مايكروسوفت لديها ما يقرب من 1600 نموذج قيد التشغيل في مراكز بياناتها، ومن بينها نحو 1500 نموذج مفتوح المصدر، مما يوضح كيف تركز الشركة على النماذج التجارية والمفتوحة المصدر والشركات الكبيرة والصغيرة.