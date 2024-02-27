“عِلم” تشارك تحت شعار “حياة ذكية” في مؤتمر ليب 2024

أعلنت (عِلم) Elm؛ الشركة الرائدة في مجال الحلول الرقمية، مشاركتها كشريك لحلول الأعمال في الدورة الثالثة من مؤتمر ليب 2024، المقرر إقامته خلال المدة الممتدة من 4 إلى 7 مارس 2024 في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات، بتنظيم كل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز.

وتأتي مشاركة (عِلم) في هذا الحدث العالمي الرائد في مجال التقنية، تحت شعار (حياة ذكية)، لاستعراض أثر حلولها الريادية في مجال الرقمنة، وتسليط الضوء على دور خدماتها ومنصاتها المبتكرة في دعم مسيرة التحول الرقمي التي تخطوها المملكة العربية السعودية بثبات، ومشاركة خبرات (عِلم) في توظيف تطبيقات الرقمنة والتقنية المتقدمة والذكاء الاصطناعي لإرساء معايير جديدة لجودة وموثوقية الخدمات.

سوق تقنية المعلومات والاتصالات:

تشير توقعات مؤسسة البيانات الدولية (IDC) للأبحاث إلى أن حجم الإنفاق على تقنية المعلومات والاتصالات في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا سيصل إلى 238 مليار دولار في العام الجاري. وتمثل المملكة العربية السعودية أكثر من 57% من إجمالي سوق الاتصالات في الشرق الأوسط ونحو 53% من صناعات تقنية المعلومات، إذ يُعدّ السوق السعودي من أكبر الأسواق على مستوى المنطقة لمنتجات وخدمات تقنية المعلومات والاتصالات، ومن المتوقع أن يتجاوز حجم الإنفاق على هذا القطاع في المملكة حاجز 34.5 مليار دولار هذا العام.

وأوضح ماجد بن سعد العريفي؛ المتحدث الرسمي ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع التسويق في (عِلم)، أن المؤتمر التقني الدولي (ليب 2024) يشكل منصةً إستراتيجية لشركة عِلم لعرض أحدث حلولها المبتكرة للعملاء من المؤسسات والشركات ضمن طيف واسع من القطاعات، لا سيما أن الحدث يستقطب أكثر من 172 ألف زائر من أكثر من 180 دولة، بالإضافة إلى ما يزيد على 1000 من الخبراء والمختصين وصناع القرار وقادة الفكر، ليشكل بذلك الحدث الأبرز عالميًا لمواكبة أحدث توجهات التقنية واستشراف ملامح المستقبل من المنظور الرقمي.

شركة عِلم راعية حلول الأعمال في المؤتمر:

لفت العريفي إلى أن مشاركة (عِلم) كراعي حلول الأعمال في المؤتمر التقني الدولي، يأتي ضمن اهتمامها الدائم بالابتكار في أحدث التقنيات وتوظيفها لتحقيق تكامل الخدمات بين مختلف الجهات بهدف تسهيل حياة الناس، إذ تعمل الشركة على دراسة حاجات ومتطلبات القطاعات المختلفة من الحلول الرقمية المتكاملة بغية توظيف تقنيات ذكاء الأعمال والتحول الرقمي بما يساعد هذه القطاعات على تعزيز كفاءتها التشغيلية ودعم خدماتها المقدمة للعملاء.

وأضاف العريفي: “تُعدّ مشاركتنا في الحدث فرصة مهمة لإطلاق أحدث المشاريع والمبادرات الرقمية انطلاقًا من التزامنا بدعم الابتكار التقني، وتوسيع نطاق تبني التقنية المتقدمة باعتبارها محركًا رئيسيًا للتطور في مُختلف المجالات، كما نسعى من خلال (ليب 2024) إلى تسليط الضوء على مبادراتنا الطموحة ومشروعاتنا الإستراتيجية الرامية إلى تقديم أفضل الخدمات التي تلبي تطلعات وطموحات شركائنا وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، بما يتماشى مع مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، و(برنامج التحول الرقمي).

وتحرص شركة (عِلم) على تمكين التطور التقني من خلال نشر التقنيات الحديثة في مختلف قطاعات الأعمال والإدارات الحكومية في المملكة العربية السعودية، بما يعزز من أدائها ويُسهم في تسريع عملية التحول الرقمي. وتولي الشركة تطوير شراكاتها مع العملاء أهميةً كبيرة، وكذلك استكشاف الحلول والابتكارات التي تدعم مساعي المملكة إلى تطوير بنيتها التحتية الرقمية، وتقديم الخدمات الشاملة، وتوفير أفضل التطبيقات الرقمية المتطورة للعملاء.