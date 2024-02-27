شاومي تكشف الخطة الزمنية لإطلاق نظام HyperOS عالميًا

كشفت شركة شاومي الصينية عن خطتها الزمنية لإطلاق نظام HyperOS الجديد لأجهزتها خلال النصف الأول من عام 2024 الجاري.

ويأتي ذلك بعد أعلنت الشركة طرح هواتفها الجديدة الرائدة من سلسلة Xiaomi 14 بذلك النظام في الأسواق العالمية بالإضافة إلى جهازها اللوحي الجديد Xiaomi Pad 6S Pro وساعتها الذكية Xiaomi Watch S3 وسوار Xiaomi Smart Band 8 Pro، إذ سيأتي النظام مثبتًا فيها على نحو افتراضي.

وأعلنت شاومي قائمة الأجهزة التي سيصلها نظام HyperOS خلال النصف الأول من العام الجاري، وتشمل بعض الإصدارات الحديثة من هواتفها الذكية وأجهزتها اللوحية كالآتي:

سلسلة Redmi Note 13

سلسلة Xiaomi 13

Redmi Note 12 Pro+ 5G

سلسلة Xiaomi 13T

Redmi Note 12 Pro 5G

سلسلة Xiaomi 12

Redmi Note 12 5G

سلسلة Xiaomi 12T

Xiaomi Pad 6

Redmi Pad SE

وفيما يتعلق بالأجهزة المذكورة في الخطة الزمنية، لم تذكر الشركة الوقت المحدد لإطلاق نظام HyperOS لها، لذا قد يصلها في أي وقت حتى منتصف العام الجاري.

وللتحقق من توفر النظام الجديد، يمكن للمستخدمين الذهاب إلى الإعدادات Settings > ثم الضغط على خيار “حول الجهاز” About Device، ثم الضغط على شعار واجهة MIUI، لتحميل النظام الجديد وتثبيته في حال توفره.

ولا يختلف نظام HyperOS اختلافًا جذريًا عن واجهة شاومي الحالية MIUI، حيث تحافظ الشركة على واجهة المستخدم نفسها وتستمر في الاعتماد على نظام أندرويد المفتوح المصدر كنواة أساسية للنظام الذي تهدف من خلاله بالأساس إلى توفير تكامل واسع بين مختلف الأجهزة التي تطرحها.