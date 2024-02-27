ساعة OnePlus Watch 2 الجديدة.. إليك المواصفات والسعر

أطلقت شركة ون بلس أول ساعة ذكية لها في عام 2021 وهي ساعة OnePlus Watch، ولم تحظ تلك الساعة بالكثير من الشعبية بسبب مزاياها القليلة مقارنةً بالساعات الذكية المتوفرة في الأسواق في ذلك الوقت، وقبل يومين كشفت OnePlus النقاب عن Watch 2 في مؤتمر MWC 2024 التقني، وستطرح ون بلس ساعتها الذكية الجديدة للبيع عالميًا بدءًا من الرابع من مارس.

تأتي ساعة OnePlus Watch 2 بتصميم دائري جديد وأنيق، وتعمل بمعالج Snapdragon W5 وبنظام التشغيل Wear OS 4، وتتمتع بمجموعة واسعة من المزايا التي سنذكرها فيما يلي:

التصميم والشاشة:

تأتي ساعة OnePlus Watch 2 في هيكل دائري مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، وتحتوي على زر مادي يُستخدم لتشغيل أوضاع التمرين المختلفة، ولكن يمكن تخصيصه لأداء مهام أخرى، وتتوفر هذه الساعة بحجم واحد قدره 46 ملم مناسب للأشخاص الذين لديهم معصم كبير.

تدعم Watch 2 مقاومة الماء وفقًا لمعيار 5ATM بالإضافة إلى أنها مقاومة للماء والغبار وفقًا لمعيار IP68، وتتوفر هذه الساعة بلونين، هما: الأسود (Black Steel) والرمادي (Radiant Steel).

وفيما يتعلق بالشاشة، تضم ساعة OnePlus Watch 2 شاشة AMOLED بمقاس قدره 1.43 بوصة، وتمتاز بدقة قدرها 466 × 466 بكسلًا، وبكثافة تبلغ 326 بكسلًا في البوصة الواحدة، وتتمتع الشاشة بمستويات سطوع جيدة، ولن تواجه أي مشكلات متعلقة بعدم وضوح المحتوى المعروض في الشاشة حتى تحت أشعة الشمس المباشرة.

المزايا الأساسية:

تعمل ساعة OnePlus Watch 2 بمعالج كوالكوم Snapdragon W5 المسؤول عن المهام الخاصة بنظام Wear OS 4، وتعمل أيضًا بنظام RTOS وهو النظام الأساسي المسؤول عن الوظائف الجوهرية للساعة، وتغير الساعة النظام تلقائيًا إلى نظام Wear OS عند التنقل في الواجهة أو تنزيل التطبيقات.

تحتوي هذه الساعة على مقياس تسارع وجيروسكوب ومستشعر لمعدل ضربات القلب، وآخر لمراقبة نسبة الأكسجين في الدم SpO2 ومستشعر الإضاءة المحيطة، بالإضافة إلى نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) المزدوج النطاق الذي يتيح لك تتبع الرياضات الخارجية بسهولة.

يتعامل نظام RTOS مع معظم العمليات المتعلقة بالاستخدام اليومي للساعة، مثل: التعامل مع الإشعارات والمكالمات الواردة، وتتبع الأنشطة الرياضية. ويحتوي هذا النظام على وضع يُسمى (Power Saver) يساعد في إطالة عمر البطارية، وفي أثناء تفعيله، لا يمكنك الوصول إلى تطبيقات الطرف الثالث؛ لأن نظام Wear OS 4 يُعطّل تلقائيًا عند تفعيل هذا الوضع، ولكن يمكنك الحصول على إشعارات وتنبيهات بالمكالمات الواردة إلى هاتفك، كما يمكنك استخدام تطبيقات OnePlus الافتراضية المدمجة في RTOS، ويتيح لك تفعيل هذا الوضع تمديد عمر البطارية لمدة تصل إلى 12 يومًا.

تحتوي Watch 2 على ذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 32 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 2 جيجابايت، ويمكن لهذه الساعة تتبع الخطوات اليومية والأنشطة الرياضية المختلفة، كما أنها قادرة على تتبع النوم، ومستوى التوتر، ويمكنك أيضًا استخدامها لتتبع الأنشطة الخارجية كالجري والمشي عبر نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) المزدوج النطاق الذي يساعدك في تحديد المسارات والمسافة.

عمر البطارية:

تحتوي ساعة OnePlus Watch 2 على بطارية تبلغ سعتها 500 ميلّي أمبير في الساعة، وتمتاز هذه الساعة الذكية الجديدة بعمر البطارية الطويل؛ إذ يمكن أن تستمر بالعمل لمدة قدرها 100 ساعة، وهذا يعادل أكثر من أربعة أيام، وهي بذلك تتفوق على معظم الساعات الذكية الأخرى، وفي حال تفعيل وضع Power Saver سيصبح عمر البطارية سبعة أيام.

السعر:

ساعة OnePlus Watch 2 مُتاحة للحجز الأولي بسعر قدره 250 دولارًا، وستطرح ون بلس ساعتها الذكية الجديدة للبيع عالميًا بدءًا من الرابع من مارس، وستكون متاحة للبيع في موقعي OnePlus الرسمي وأمازون.