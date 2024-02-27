ديل تكشف عن حواسيب محمولة بمعالجات إنتل كور ألترا

كشفت شركة ديل عن حواسيب محمولة جديدة من سلسلة Latitude خلال مشاركتها في فعاليات مؤتمر MWC 2024.

ومن أبرز الحواسيب المحمولة التي أعلنتها الشركة حاسوب Latitude 7350 الذي يعمل بنظام التشغيل ويندوز 11 الذي يمكن استخدامه كجهاز لوحي بشاشة قياسها 13 إنشًا، ويمكن توصيله بلوحة مفاتيح واستخدامه كحاسوب محمول.

ويعمل جهاز ديل Latitude 7350 بمعالجات إنتل كور ألترا التي تدعم مزايا الذكاء الاصطناعي في الجهاز، مع ذاكرة عشوائية تصل إلى 32 جيجابايت وسعة تخزين تصل إلى 2 تيرابايت من نوع SSD.

وتقول ديل إن ذلك الإصدار يمكن صيانته بسهولة باستخدام البطاريات والشاشات القابلة للاستبدال، بالإضافة إلى إمكانية ترقية قرص التخزين SSD وبطاقة الشبكة اللاسلكية المدمجة به على نحو سهل.

وكشفت ديل أيضًا عن الحاسوب المحمول Latitude 9450 الذي يُعد أصغر حاسوب محمول بشاشة قياسها 14 إنشًا بدقة قدرها +QHD، ويمكن قلب الشاشة واستخدامه كجهاز لوحي أيضًا.

ويعمل الجهاز بمعالجات إنتل كور ألترا مع ذاكرة عشوائية يصل حجمها إلى 64 جيجابايت وسعة تخزين يصل حجمها إلى 2 تيرابايت.

ويحتوي الجهاز على لوحة مفاتيح ذات إضاءة خلفية من نوع ميني ليد تساعد في تقليل استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 75% مما يساعد في إطالة عمر البطارية، وفقًا لما ذكرته الشركة.

وقالت ديل إن حاسوبها Latitude 9450 هو أول حاسوب محمول تجاري يستخدم لوحة مفاتيح بدون شبكة، حيث تصبح الأزرار أكبر وأكثر قربًا لبعضها مقارنةً بلوحات المفاتيح التقليدية.

وستتيح ديل تلك الأجهزة في الأسواق خلال الأشهر القادمة في الربع الثاني من العام الجاري، دون أن تفصح عن أسعارها حتى الآن.