خاتم Galaxy Ring الجديد من سامسونج.. إليك المواصفات والمزايا

كشفت شركة سامسونج أمس عن خاتمها الذكي الأول (Galaxy Ring)، الذي يتميز بقدرته على تتبع المؤشرات الحيوية للجسم بدقة، ومنها: معدل ضربات القلب، وجودة النوم، والتنفس، ومدى إنتاجية المستخدم، وذلك خلال مشاركتها في مؤتمر (MWC 2024) المُقام حاليًا في مدينة برشلونة الإسبانية.

وقد ناقش هون باك؛ رئيس قطاع الخدمات الصحية الرقمية في شركة سامسونج، في مقابلات مع وسائل الإعلام – خلال فعاليات مؤتمر (MWC 2024) – مزايا الخاتم المقرر طرحه بألوان ومقاسات متعددة تناسب الجميع، وكذلك الاعتبارات الخاصة بنموذج الاشتراك في تطبيق (Samsung Health)، وإستراتيجية إدماج الذكاء الاصطناعي في منظومة سامسونج للخدمات الصحية.

لذلك سنستعرض في هذا المقال مواصفات خاتم (Galaxy Ring)، وأهم المزايا التي يقدمها وكذلك الموعد المتوقع لطرحه في الأسواق:

أولًا؛ المواصفات والتصميم:

يأتي خاتم (Galaxy Ring) بتصميم بسيط وأنيق يشبه الخواتم التقليدية، ويمتاز بأنه خفيف الوزن، وسيتوفر بثلاثة ألوان، وهي: الأسود، والفضي، والذهبي، كما سيتوفر بمقاسات متعددة إذ تتراوح المقاسات بين S و XL لتناسب جميع المستخدمين لتتفوق سامسونج في هذه النقطة على الشركات المنافسة مثل: Oura.

وبالنظر إلى أن الخاتم يأتي بمقاسات مختلفة، سيختلف حجم البطارية أيضًا حسب مقاس الخاتم، ولم تكشف سامسونج عن عمر البطارية المتوقع للخاتم، ولكن موقع (Techm) الكوري أفاد أن (تي إم روه) TM Roh؛ رئيس وحدة أعمال الأجهزة المحمولة في سامسونج، قال: “إن خاتم Galaxy Ring يمكن استخدامه لمدة تتراوح بين 5 و 9 أيام كحد أقصى دون الحاجة إلى إعادة الشحن”.

علاوة على ذلك؛ أوضح (هون باك) أيضًا أن الخاتم لن يكون متوافقًا مع هواتف آيفون مثل: ساعات سامسونج الذكية (Galaxy Watch).

ويحتوي الخاتم على مجموعة من المستشعرات لتتبع مقاييس الصحة المختلفة، ولكن لم تحدد الشركة بعدُ أنواعها، واكتفت بتوضيح أن المستشعرات تسمح بتقديم إحصائيات عن جودة النوم عبر قياس معدل نبضات القلب، والحركة، وكذلك مؤشرات متعلقة بالجهاز التنفسي.

كما أعلنت سامسونج تعاونها مع مؤسسة (Natural Cycles) لتقديم مزايا تتبع الدورة الشهرية وأوقات الخصوبة في الخاتم للسيدات، وقد تعاونت سامسونج من قبل مع المؤسسة لتقديم المزايا نفسها في ساعاتها الذكية.

ثانيًا؛ أهم المزايا في خاتم (Galaxy Ring):

1- مؤشر الحيوية:

أوضح (هون باك) أن الخاتم الجديد يركز في تقديم تتبع دقيق للمؤشرات الحيوية للجسم من خلال أداة جديدة طورتها الشركة لقياس مدى إنتاجية المستخدم، أطلقت عليها اسم (مؤشر الحيوية) Vitality Score، وتعتمد هذه الأداة الجديدة في عملها، على قياس 4 عوامل وضعها باحثون في جامعة جورجيا الأمريكية، وهي النوم، والنشاط، ومعدل نبض القلب خلال الراحة، وتغيّر معدل نبض القلب، لتجمع بيانات حول الاستعداد الجسدي والعقلي للمستخدم لمعرفة مدى إنتاجيته.

وتُعرض المعلومات الصحية في تطبيق سامسونج للصحة (Samsung Health)، كما ستضيف الشركة (مؤشر الحيوية) في التطبيق استنادًا إلى النموذج الذي طوره الباحثون في جامعة جورجيا، ليحصل العملاء على نصائح مُخصصة مبنية على بياناتهم الصحية.

ويمكن للمستخدم تحديد مجموعة من الأهداف الصحية التي يرغب في تحقيقها، من خلال هاتفه، فيرسل إليه الخاتم نصائح في صورة بطاقات معلوماتية محفزة (Booster Cards) عبر تطبيق Samsung Health، حتى يتمكن من تحقيق الأهداف.

2- التكامل مع منتجات سامسونج جالاكسي:

سيتكامل خاتم (Galaxy Ring) مع منتجات سامسونج الأخرى، ومنها: الساعات والهواتف الذكية، كما سيكون الخاتم متوافقًا في البداية فقط مع هواتف سامسونج جالاكسي على نحو حصري، وتخطط الشركة لتوسيع توافق الخاتم مع بقية الهواتف لاحقًا.

وتعتمد الشركة في قياس (مؤشر الحيوية) على الخاتم، إلى جانب ساعات جالاكسي القادمة، بداية من الإصدار السادس المنتظر إطلاقه خلال الأشهر المقبلة، وأوضح (هون باك) أن الخاتم والساعات لن تعمل إلا مع أحدث هواتفها Galaxy S24.

وأكد باك أنه عند ارتداء ساعة سامسونج جالاكسي الذكية والخاتم معًا، سيتمكن المستخدمون من الحصول على رؤى صحية مختلفة.

كما طرح باك فكرة أن الخاتم سيكون خطوة مهمة في بناء بيئة من الاستشعار المحيط (Ambient Sensing)، تعتمد على الأجهزة الذكية التي تحيط بالمستخدم مثل: الخاتم والساعة، أو الثلاجة، مما يوفر رعاية متصلة محورها المنزل.

وبدلًا من الاعتماد على جهاز واحد يجب ارتداؤه دائمًا، فإن الفكرة وراء الاستشعار المحيط هي جمع البيانات من أجهزة متعددة تشمل: الهاتف والساعة والخاتم أو ثلاجة سامسونج، وكلها تعمل في تناغم، ثم ترسل إليك إشعارات بشأن نمط حياتك ونظامك الغذائي، مثل تذكيرك بآخر مرة تناولت فيها خضارًا كانت قبل أربعة أيام.

3- إدماج الذكاء الاصطناعي:

ناقش (هون باك) في مقابلة مع شبكة CNBC؛ كيف سيؤدي الذكاء الاصطناعي دورًا في الخدمات الصحية التي تقدمها سامسونج، إذ يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي في فهم جميع البيانات التي تجمعها أجهزة سامسونج. وفي النهاية، هدف باك هو جعل الذكاء الاصطناعي يقدم رؤى أعمق حول صحة الشخص.

وقال باك: “إن النماذج اللغوية الكبيرة المدربة على كميات هائلة من البيانات، يمكن أن تساعد في تقديم رؤى كبرى عن المؤشرات الصحية. تخيل هذا النموذج اللغوي الكبير، الذي يعمل كمساعد رقمي لي، يمكنه الاطلاع على سجلاتي الطبية، وبياناتي الفسيولوجية، وتفاعلي مع الهاتف المحمول، والأجهزة القابلة للارتداء، ثم يقدم لي رؤى وبيانات مخصصة ودقيقة”.

ووصف باك سيناريو يقدم فيه مساعد رقمي نصائح صحية باللهجة والسياق المناسبين، وأشار إلى أن هذا سيساعد في أن تصبح قدرتنا على تغيير سلوكنا أكبر بكثير. وأوضح باك أن بيكسبي، المساعد الرقمي لشركة سامسونج، يمكن أن يؤدي دورًا مهمًا في هذه المزية خاصة عند تطويره بالاعتماد على النماذج اللغوية الكبيرة.

وقال باك أيضًا إن الشركة تفكر في تقديم خدمة اشتراك في تطبيق Samsung Health، ولكن يجب تحسين القدرات والرؤى التي يقدمها التطبيق قبل أن يحدث ذلك، وهنا يمكن للذكاء الاصطناعي مساعدتنا.

ثالثًا؛ التوفّر والسعر:

أكدت سامسونج أن خاتم (Galaxy Ring) سيصل إلى الأسواق خلال هذا العام، ولكنها لم تقدم موعدًا محددًا، كما لم تُدلِ بأي معلومات حول السعر، ولكن تشير التوقعات إلى أن سامسونج قد تطرح الخاتم خلال شهر يوليو القادم عند طرح الجيل القادم من هواتفها القابلة للطي (Galaxy Z Fold 6).