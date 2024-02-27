جوجل تنتقد ممارسات مايكروسوفت السحابية

كثفت جوجل انتقاداتها لممارسات الحوسبة السحابية لشركة مايكروسوفت، قائلة إن منافستها تسعى إلى احتكار من شأنه أن يضر بتطوير التقنيات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي، وذلك وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز.

وقد اجتذبت شركتا مايكروسوفت وأمازون سابقًا تدقيقًا في بريطانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة فيما يتعلق بقوتهما السوقية في مجال الحوسبة السحابية.

وتحتل جوجل المركز الثالث بفارق كبير عن الزعيمين. وأدى تعاون مايكروسوفت مع OpenAI إلى زيادة المخاوف.

وقال أميت زافيري، نائب رئيس سحابة جوجل: “نحن قلقون بخصوص رغبة مايكروسوفت في استعراض ممارساتها المستمرة منذ عقد من الزمن إذ كانت تحتكر الكثير من البرامج المحلية من قبل وتحاول الآن نقل ذلك إلى السحابة من خلال إنشاء الحديقة المسورة التي تسيطر عليها مايكروسوفت وتملكها بالكامل، ويجب على العملاء الذين يريدون الاستفادة من هذا التوجه إلى مايكروسوفت فقط”.

وأضاف زافيري، في إشارة إلى منصة الحوسبة السحابية التابعة لمايكروسوفت: “إذا لم تظل سحابة مايكروسوفت مفتوحة، فقد نواجه مشكلات طويلة المدى في تقنيات الجيل القادم، مثل الذكاء الاصطناعي، لأن مايكروسوفت تجبر العملاء على الانتقال إلى Azure بعدة طرق”.

وحث زافيري منظمي مكافحة الاحتكار على التحرك قائلًا: “أعتقد أن المنظمين بحاجة إلى تقديم نوع من التوجيه وكذلك اللوائح التي تمنع الطريقة التي تبني بها مايكروسوفت أعمال Azure السحابية، كما يجب عدم السماح لها بجلب احتكارها إلى السحابة”.

ورفضت مايكروسوفت هذه الحجة، وقال متحدث باسم عملاقة البرمجيات: “المنافسة بين المتوسعين السحابيين صحية كما تظهر البيانات المستقلة الحديثة، وحققت مايكروسوفت وجوجل في عام 2023 مكاسب صغيرة مقارنةً بأمازون، التي لا تزال رائدة في السوق العالمية بفارق كبير”.

ووجه رئيس شركة مايكروسوفت، براد سميث، انتقادًا مستترًا لشركة جوجل، إذ قال خلال مشاركته في فعاليات MWC 2024: “توجد شركة واحدة فقط اليوم تتوسع رأسيًا بطريقة تتضمن كل طبقة من طبقات الذكاء الاصطناعي، بدءًا من الرقاقات وحتى متجر تطبيقات الهاتف المحمول المزدهر”.

وانتقد زافيري أيضًا اتفاقيات مايكروسوفت مع بائعي الخدمات السحابية الفرديين، قائلًا إن هؤلاء يتجاهلون القضايا الواسعة.

وقالت المجموعة التجارية غير الربحية CISPE في الشهر الماضي إنها تجري محادثات مع مايكروسوفت لحل شكوى الاتحاد الأوروبي بخصوص مكافحة الاحتكار فيما يتعلق بممارسات ترخيص الحوسبة السحابية.

ووفقًا لزافيري، فإن مايكروسوفت تستعرض سيطرتها على السوق من خلال اختيار البائعين بطريقة انتقائية تسمح لها باختيار منافسيها.

وفندت مايكروسوفت الانتقادات قائلة: “استمعنا إلى موفري الخدمات السحابية المستقلين وعملنا معهم بطريقة مفيدة ومباشرة لتغيير شروط ترخيصنا ومعالجة مخاوفهم وتوفير المزيد من الفرص لهم، واستفاد أكثر من 100 من موفري الخدمات السحابية في جميع أنحاء العالم من هذه التغييرات”.