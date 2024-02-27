جوجل تزيل تطبيق “يوتيوب كيدز” من أجهزة التلفاز الذكية

أعلنت جوجل عزمها إزالة تطبيق يوتيوب الموجه للأطفال “يوتيوب كيدز” YouTube Kids من أجهزة التلفاز الذكية التي يعمل عليها حاليًا بدايةً من شهر يوليو من عام 2024 الجاري.

وسيتكمن المستخدمون من الوصول إلى “يوتيوب كيدز” عبر تطبيق يوتيوب الأصلي، إذ كانت جوجل قد أدمجته فيه منتصف العام الماضي.

وكان تطبيق يوتيوب كيدز متاحًا بجانب تطبيق يوتيوب الأصلي في أجهزة التلفاز الذكية، ومنها أجهزة التلفاز العاملة بنظام أندرويد وأجهزة التلفاز الذكية من سامسونج و LG وآبل وأمازون، منذ وقتٍ طويل.

وللوصول إلى منصة الأطفال في تطبيق يوتيوب الأصلي في أجهزة التلفاز الذكية، يجب أولاً إعداد حساب خاص بالطفل من إعدادات التطبيق.

وعند إعادة فتح التطبيق، ستظهر شاشة “من يشاهد؟”، للاختيار بين حساب المستخدم الأساسي أو حساب الطفل للانتقال إلى واجهة يوتيوب كيدز، كما يمكن التبديل بين الحسابين من أيقونة الملف الشخصي في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة.

وتُعد “يوتيوب كيدز” منصة مشتقة من يوتيوب التقليدي، وقد صُممت على نحو خاص للأطفال، من أجل توفير بيئة أكثر أمانًا لاستكشاف مقاطع الفيديو عبر الإنترنت، إذ تعمل المنصة على ترشيح المحتوى بعناية باستخدام مزيج من التقنيات الآلية والمراجعة البشرية، وذلك لضمان كون كافة مقاطع الفيديو مناسبة للأطفال، كما تمنح الآباء مزيدًا من خيارات التحكم.

وكانت جوجل قد أعلنت إزالة مساعدها الشخصي Google Assistant وتطبيق المكالمات والاجتماعات عبر الإنترنت Google Meet من أجهزة التلفاز الذكية مطلع الشهر الجاري.