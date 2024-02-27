جوجل تتوقع وصول Gemini إلى هواتف أندرويد قريبًا

تشعر جوجل بالتفاؤل بخصوص احتمال وصول نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الهواتف الذكية في العام المقبل.

وتتوقع عملاقة البحث وصول نموذجها اللغوي الكبير Gemini إلى الأجهزة بدءًا من العام المقبل.

ويتنافس نموذجها اللغوي الكبير Gemini مع النموذج اللغوي الكبير GPT-4 من OpenAI التي تدعمها مايكروسوفت.

وتقدم جوجل Gemini Nano، وهو النموذج الأكثر كفاءة للشركة فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي الموجود في الجهاز، عبر أجهزة Pixel وعبر جميع أجهزة أندرويد الأخرى القادرة.

وتوقع بريان راكوفسكي، نائب رئيس إدارة المنتجات لوحدة Pixel، أن يبدأ وصول نماذج اللغات الكبيرة المتطورة للشركة إلى الهواتف الذكية مباشرة في العام المقبل.

وقال راكوفسكي: “توجد إصدارات صغيرة من نموذج Gemini عبر السحابة، وحققنا عددًا لا بأس به من الإنجازات لضغط هذه النماذج من أجل تشغيلها عبر الجهاز”.

وأضاف: “يعمل Gemini Nano بالمستوى الذي كانت عليه نماذجنا المتطورة قبل أقل من عام واحد، ويمكنك فعل الكثير باستخدام هذه الإصدارات الصغيرة من النماذج الموجودة عبر الجهاز”.

وتعد النماذج اللغوية الكبيرة بمنزلة نماذج ذكاء اصطناعي قادرة على فهم اللغة وتوليدها بطريقة تشبه الإنسان.

ويمتلك Gemini Ultra، وهو النموذج اللغوي الكبير الأفضل لدى جوجل، 1.56 تريليون معلمة، في حين يمتلك GPT-4 مقدار 1.76 تريليون معلمة.

ويأمل صانعو الهواتف الذكية حدوث الدورة الفائقة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي بعد أن شهدت السنوات القليلة الماضية تباطؤًا حادًا في مبيعات الأجهزة.

وانخفضت مبيعات الهواتف الذكية في عام 2023 إلى 1.16 مليار وحدة، وهي النقطة الدنيا لشحنات الوحدات خلال عقد من الزمن.

ولا يرجح المحللون حدوث الدورة الفائقة خلال السنوات القليلة المقبلة، إذ لا توجد في السوق مزايا جديدة وابتكارات من شأنها إقناع الأشخاص بترقية الهواتف الذكية القديمة.

وحدثت الدورة الفائقة السابقة بين عامي 2010 و 2015، إذ نما السوق خلال خمس سنوات بمقدار خمس مرات من نحو 300 مليون هاتف ذكي سنويًا إلى 1.5 مليار هاتف ذكي سنويًا.

وتستثمر الشركات المصنعة للهواتف الذكية في الذكاء الاصطناعي على أمل زيادة الاهتمام بتكنولوجيا الهاتف المحمول.

وتراهن جوجل على الذكاء الاصطناعي في محاولة للتفوق على منافسيها، مثل OpenAI.

وأعلنت جوجل سابقًا تغييرًا كبيرًا في العلامة التجارية Bard، ويشمل ذلك تطبيقًا جديدًا وخيارات الاشتراك.

كما أعادت تسمية Bard بـ Gemini، وهو اسم مجموعة نماذج الذكاء الاصطناعي نفسها التي تشغل روبوت الدردشة.

وأصبح بإمكان مستخدمي أندرويد تنزيل تطبيق Gemini، في حين يمكن لمستخدمي آيفون استخدام Gemini في تطبيق جوجل عبر iOS.

وأبرز سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة ألفابت، التزام الشركة بالذكاء الاصطناعي، وقال بيتشاي إنه يريد تقديم وكيل ذكاء اصطناعي يمكنه إكمال المهام نيابة عن المستخدم، ويشمل ذلك البحث في جوجل.