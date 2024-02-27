ثردز تطلق ميزة حفظ المنشورات المفضلة

أطلقت منصة التدوين المصغر ثردز ميزة حفظ المنشورات المفضلة للرجوع إليها لاحقًا.

وقالت المنصة عبر حسابها الرسمي إنها بدأت توفير الميزة الجديدة لكافة المستخدمين بعد اختبارها لعدة أسابيع، وأوضحت أنه يمكن حفظ المنشورات بالضغط على النقاط الثلاثة أعلى المنشور، ثم اختيار “حفظ” Save من القائمة التي تظهر في الشاشة.

ويمكن للمستخدمين استعراض المنشورات المحفوظة في القسم المخصص لها في إعدادات التطبيق، كما سيحصل المستخدمون على إشعار بتوفر الميزة الجديدة في الصفحة الرئيسية، حيث ستتوفر لكافة مستخدمي المنصة على نحو تدريجي.

ومن الجدير بالذكر أن ميتا استعارت ميزة حفظ المنشورات أو الإشارات المرجعية “Bookmarks” من منصة إكس المنافسة، تويتر سابقًا، التي تتيح حفظ المحتوى في قسم خاص للعودة إليه في وقت لاحق، كما تتيح منصة إكس لأصحاب الحسابات المميزة إمكانية تنظيم المنشورات المحفوظة في مجلدات لتسهيل تنظيمها وترتيبها والوصول إليها.

وتتميز ميزة حفظ المنشورات بأنها أكثر خصوصية مقارنةً بخاصية الإعجاب، إذ قد يظهر تفاعل المستخدم مع المنشورات لباقي المستخدمين.

وكانت ثردز قد أضافت كثيرًا من المزايا المهمة خلال الآونة الأخيرة، ومنها ميزة المواضيع الرائجة وإدماج الكاميرا داخل التطبيق بالإضافة إلى ميزة المسودات وغيرها.

ويمتلك تطبيق ثردز حاليًا قاعدة مستخدمين كبيرة تضم ما يزيد على 130 مليون مستخدم شهريًا وفق آخر الإحصائيات الرسمية، وتنوي ميتا إدماج المنصة على نحو أكبر في خدماتها الأخرى، حيث تختبر حاليًا ميزة النشر المتبادل من فيسبوك إلى ثردز.