تقرير: آبل قد تنهي دعم بعض أجهزة آيباد مع تحديث iPadOS 18 القادم

تخطط شركة آبل لإسقاط الدعم عن بعض أجهزة آيباد القديمة نسبيًا مع تحديث iPadOS 18 القادم، وفقًا لتسريبات جديدة.

وستُنهي الشركة دعم أجهزة آيباد التي تعمل بمعالج A10X Fusion، وهذا يعني أن النظام لن يكون متوافقًا مع الجيل الأول من أجهزة آيباد برو بشاشة قياسها 10.5 إنشات أو الجيل الثاني من أجهزة آيباد برو بشاشة قياسها 12.9 إنشًا التي صدرت عام 2017.

ومن المنتظر أيضًا أن يُسقط الدعم عن أجهزة آيباد الأخرى التي تعمل بمعالج A10 Fusion العادي، مثل الجيل السادس والسابع من جهاز آيباد الأساسي.

وفي حال صحة تلك التسريبات، فإن نظام iPadOS 18 القادم سوف يعمل فقط على أجهزة آيباد برو الصادرة في عام 2018 فما أحدث، وأجهزة آيباد آير وآيباد ميني الصادرة في عام 2019 فما أحدث، وأجهزة آيباد الأساسية الرخيصة الثمن الصادرة في عام 2020 فما أحدث.

ومن جهة أخرى، فقد تحافظ آبل على دعم هواتف آيفون التي تعمل حاليًا بنظام iOS 17، إذ ستكون كل تلك الإصدارات مؤهلة للترقية إلى نظام iOS 18.

ومن المنتظر أن تكشف آبل عن الإصدارات الجديدة القادمة من أنظمة التشغيل الخاصة بها خلال مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2024 منتصف العام الجاري.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن آبل ستضيف مزايا جديدة مستندة إلى الذكاء الاصطناعي، وأنها قد تعيد تصميم بعض الجوانب في نظام iOS 18 لأول مرة منذ عدة سنوات.