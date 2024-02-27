الأوساط التقنية في المنطقة والعالم تحبس الأنفاس مرتقبةً انطلاق مؤتمر ليب 2024

تترقب الأوساط التقنية في المنطقة والعالم انطلاق فعاليات الدورة الثالثة من مؤتمر ليب 2024، الذي يُعد المؤتمر التقني الأكثر حضورًا في العالم، والذي يُقام في المدة الممتدة من 4 إلى 7 مارس 2024 في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال مدينة الرياض.

وتشارك البوابة التقنية، المصدر الرائد المتخصص بالأخبار التقنية باللغة العربية بالنسبة لوسائل الإعلام والمهتمين والشركات التقنية، في التغطية الإعلامية بصفتها راعيًا إعلاميًا لمؤتمر ليب 2024؛ إذ خصص الموقع ركنًا خاصًا في الموقع لتغطية أبرز فعاليات المؤتمر. ومن المقرر أن يغطي فريق البوابة التقنية معظم تفاصيل الحدث من أرض المؤتمر في الرياض، وينشر التفاصيل في الموقع وفي حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال أحمد عبدالقادر؛ المؤسس والرئيس التنفيذي لموقع البوابة التقنية: “نرتقب بشغف كبير انطلاق الدورة الثالثة من مؤتمر ليب 2024 في الرياض، الذي من المقرر أن يشهد مشاركة كبيرة جدًا لأبرز أيقونات التقنية في المنطقة والعالم”.

وأضاف: “انطلاقًا من كوننا راعيًا إعلاميًا لهذا الحدث التقني المميز، الذي يُعد الأكثر حضورًا من نوعه على المستوى العالمي، نتطلع إلى تقديم تغطية إعلامية مميزة نسلط من خلالها الضوء على توجهات الصناعة وأبرز المشاركات والحلول والمنتجات، التي من المتوقع أن ترسم ملامح المستقبل التقني في المنطقة”.

وتُقام فعاليات الدورة الثالثة من المؤتمر تحت شعار (آفاق جديدة)، وذلك بتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة تحالف، وبحضور أكثر من 1000 متحدث يشاركون في أكثر من 10 مسارح على مدى أيام المؤتمر.

كما تقام فعاليات الدورة الثالثة بالشراكة مع شريك المنشآت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، والشريك الإستراتيجي stc، وبحضور قوي لكبرى الشركات التقنية في العالم مثل: جوجل، ومايكروسوفت، وأوراكل، وديل، وسيسكو، وأفايا، وإس ايه بي، وسيرفس ناو، وأمازون ويب سيرفس، وآي بي أم، وعلي بابا، وهواوي، وإريكسون، وغيرها من الشركات التقنية الرائدة في المنطقة؛ مثل: الشركة السعودية للحاسبات الإلكترونية (SBM)

الجدير بالذكر أن البوابة التقنية انطلقت منذ أكثر من 18 عامًا، وهي مكرسة بالكامل لتغطية الأخبار التقنية باللغة العربية، وتتمتع اليوم بأكثر من 9 ملايين مشاهدة شهريًا لموقعها على الإنترنت، نصفها تقريبًا من المملكة العربية السعودية.