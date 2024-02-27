إنفيديا تكشف عن بطاقات RTX 500 و RTX 1000 Ada للحواسيب المحمولة

أطلقت شركة إنفيديا البطاقات الرسومية RTX 500 Ada و RTX 1000 Ada للأجهزة المحمولة، والمصممة لتحسين معالجة الذكاء الاصطناعي.

وتأتي هذه البطاقات المستندة إلى معمارية Ada Lovelace لتحسين تجربة منشئي المحتوى والمهندسين في تسريع عمليات الذكاء الاصطناعي.

ومع تزايد أهمية الذكاء الاصطناعي التوليدي في مختلف الصناعات، ارتفع الإقبال على الحواسيب المحمولة القوية بوضوح كبير في الآونة الأخيرة.

وسيشمل الجيل القادم من محطات العمل المحمولة المزودة ببطاقات إنفيديا، المستندة إلى معمارية Ada، كل وحدة من وحدات المعالجة العصبية (NPU)، ووحدات معالجة الرسوم RTX التي تتضمن نوى Tensor لمعالجة عمليات الذكاء الاصطناعي.

وتساعد وحدة المعالجة العصبية (NPU) في تحسين مهام الذكاء الاصطناعي الخفيفة، في حين توفر وحدة معالجة الرسوم (GPU) من إنفيديا أداء حوسبيًا قدره 682 تريليونًا من العمليات في الثانية (TOPS).

ويعد المستوى الأعلى من تسريع الذكاء الاصطناعي الذي توفره البطاقة الرسومية RTX 5000 Ada مفيدًا لمعالجة مجموعة واسعة من المهام القائمة على الذكاء الاصطناعي، مثل: مؤتمرات الفيديو العالية الجودة باستخدام تأثيرات الذكاء الاصطناعي، وبث مقاطع الفيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي، أو العمل بأداء أفضل مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي الإبداعية وتطبيقات إنشاء المحتوى.

وتستهدف البطاقات الرسومية RTX 500 Ada و RTX 1000 Ada هذه الفئة من المستخدمين، إذ تقدم مزيجًا من الذكاء الاصطناعي التوليدي والأداء الرسومي القوي لمنشئي المحتوى الذين يتعاملون مع تحديات متنوعة ويحتاجون إلى حواسيب محمولة قادرة على تحقيق ذلك دون قيود.

وتقدم بطاقات RTX 500 Ada و RTX 1000 Ada أحدث التقنيات لأجهزة الحواسيب المحمولة الرقيقة والخفيفة، ومن ذلك:

نوى RT من الجيل الثالث: التي تصل إلى ضعف أداء تتبع الأشعة مقارنة بالجيل السابق.

ونوى Tensor من الجيل الرابع: التي تصل إلى ضعف الإنتاجية مقارنة بالجيل السابق، مما يسرع التعلم العميق والاستدلال المستندين إلى الذكاء الاصطناعي.

ونوى CUDA من معمارية Ada: بزيادة فضلى تصل إلى 30% لإنتاجية الفاصلة العائمة الدقيقة (FP32) مقارنة بالجيل السابق لتحسين الأداء في الرسومات وأحمال الحوسبة بنسبة كبرى.

وذاكرة بحجم مناسب: وتتيح ذاكرة وحدة معالجة الرسوم بحجم قدره 4 جيجابايت مع البطاقة الرسومية RTX 500 Ada وحجم قدره 6 جيجابايت مع البطاقة الرسومية RTX 1000 Ada لتشغيل التطبيقات الثلاثية الأبعاد والتطبيقات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وتقنية DLSS 3: التي تحسن جودة الرسومات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، وتعزز مستوى الأداء بإنشاء الإطارات الإضافية العالية الجودة.

وترميز AV1: بدعم الجيل الثامن من ترميز إنفيديا NVENC الأكثر كفاءة بنسبة تصل إلى 40% من ترميز H.264، مما يتيح إمكانيات جديدة للبث والمكالمات المرئية.

وتضيف إنفيديا تلك البطاقتين إلى مجموعة بطاقاتها الرسومية المستندة إلى معمارية Ada Lovelace، وهي: RTX 2000 و 3000 و 3500 و 4000 و 5000 Ada، لتلبي متطلبات جميع المستخدمين.