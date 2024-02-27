إنستاجرام تطور ميزة تتيح لك تتبع مواقع الأصدقاء

تطور إنستاجرام ميزة “خريطة الأصدقاء”، حسبما أكد متحدث باسم ميتا بعد أن رصد المهندس العكسي أليساندرو بالوزي الميزة أول مرة.

وتتيح ميزة الاشتراك المشابهة لميزة “خريطة سناب” في سناب شات للمستخدمين رؤية مواقع الأصدقاء في الوقت الفعلي.

وتقول المنصة إن الميزة عبارة عن نموذج أولي داخلي ولا تختبر خارجيًا.

وفي حال قررت إنستاجرام إطلاق “خريطة الأصدقاء” رسميًا، فإن ذلك يعني استنساخها ميزة شائعة أخرى من سناب شات، وذلك بعد استنساخها ميزة القصص في عام 2016.

وتتشابه ميزة إنستاجرام مع ميزة الخريطة Find My من آبل التي تتيح للمستخدمين معرفة مكان وجود الأصدقاء والعائلة حاليًا.

ومن خلال هذه الميزة الجديدة، تمنح إنستاجرام مستخدميها سببًا آخر لقضاء المزيد من الوقت عبر تطبيقها، وقضاء وقت أقل عبر خدمات الشركات الأخرى.

ولدى إنستاجرام أيضًا فرصة لجذب الأشخاص الذين كانوا معجبين بتطبيق الخرائط الاجتماعية Zenly، وهو التطبيق الذي استحوذت عليه سناب شات ومن ثم أغلقته في العام الماضي.

ووفقًا للقطات الشاشة، تسمح ميزة “خريطة الأصدقاء” في إنستاجرام للمستخدمين باختيار من يمكنه رؤية الموقع.

وتشير لقطات الشاشة أيضًا إلى أن بيانات الموقع قد تكون مشفرة من طرف إلى طرف.

ويمكنك اختيار مشاركة موقعك مع المتابعين الذين يتابعونك، أو قائمة “الأصدقاء المقربين” أو عدم مشاركة الموقع مع أي شخص.

وتحتوي الخريطة أيضًا Ghost Mode، وهو خيار من شأنه إخفاء آخر موقع نشط لك.

وتسمح ميزة “خريطة الأصدقاء” للمستخدمين بترك رسائل قصيرة أو ملاحظات عبر الخريطة ليشاهدها الآخرون.

وتعد ملاحظات إنستاجرام بمنزلة الرسائل القصيرة التي تظهر في الجزء العلوي من خلاصة الرسائل المباشرة.

وفي حال طرحت إنستاجرام ميزة “خريطة الأصدقاء”، فإن ذلك يعني أن لدى المستخدمين خيار نشر هذه الملاحظات عبر الخريطة.

ويمكن استخدام الملاحظات الموجودة عبر الخريطة للقيام بأشياء، مثل إخطار أصدقائك بخصوص متجر منبثق صادفته أو مطعم جديد تتناول الطعام فيه حاليًا.

وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي تعمل فيه إنستاجرام على تحسين عرض الخرائط داخل التطبيق.

وقدمت المنصة في أواخر عام 2022 تجربة الخريطة القابلة للبحث التي تتيح للمستخدمين استكشاف المواقع الشهيرة من حولهم وتصفية نتائج الموقع حسب فئات محددة، مثل المطاعم والمقاهي.