إنتل تقدم معالجات Sierra Forest القادمة مع 288 نواة

أعلنت إنتل في مؤتمر (MWC 2024)، أن معالجات Granite Rapids-D، التي تعد خليفة لمعالجات Ice Lake-D، ستطرح في الأسواق في عام 2025.

وعلاوة على ذلك، قدمت إنتل أيضًا تحديثًا لسلسلة معالجات Xeon من الجيل السادس القادمة باسم Sierra Forest، المقرر إطلاقها في وقت لاحق من هذا العام، ومن أبرز مزايا هذا الجيل قدومه مع 288 نواة مصممة لمشغلي شبكات vRAN لتحسين أداء شبكات الجيل الخامس 5G.

وصُممت هذه الرقاقات للتعامل مع البنية التحتية والتطبيقات وأحمال العمل الخاصة بالذكاء الاصطناعي وتهدف إلى الاستفادة من فرص الذكاء الاصطناعي والأتمتة الحالية والمستقبلية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية وتكاليف الملكية في تطبيقات الجيل التالي وتعكس رؤية إنتل لإدماج شعارها (الذكاء الاصطناعي في كل مكان) في البنى التحتية المختلفة.

وتتضمن الرقاقة المتعددة (chiplets) وحدة المعالجة المركزية المصنوعة باستخدام تقنية إنتل 3، مع رقاقة إدخال وإخراج مزدوجة مبنية بتقنية إنتل 7.

ويُتيح هذا المزيج زيادة عدد النوى بإضافة المزيد من الرقاقات المتعددة (chiplets) في داخله، مما يُحسن أداء بيئات الحوسبة المعقدة.

وكشفت إنتل خلال اجتماع المستثمرين عن معالجات Sierra Forest، المقرر إطلاقها في النصف الأول من عام 2024، لأول مرة في شهر فبراير من عام 2022.

وتأتي المعالجات الجديدة Sierra Forest المصممة لتحقيق أقصى قدر لكفاءة الطاقة إلى البيئات المغلقة، وبيئات السحابة الأصلية (cloud native).

ومن المتوقّع أن تعزز سلسلة معالجات إنتل Xeon Sierra Forest، المصمّمة بنوى E، كفاءة الطاقة إلى حد كبير إذ تصل إلى 288 نواة E لكل مقبس.

وكما زعمت شركة إنتل أن معالجات Sierra Forest قدمت أداءً يصل إلى 2.7 ضعف لكل رف (Rack)، لكنها لم تكشف إن كانت نتيجة هذه المقارنة قد تمت بين معالجات Ice Lake أو معالجات Cascade Lake، بل اكتفت بالقول إنها منصة غير محددة من عام 2021.

وبالإضافة إلى ذلك، تَعد شركة إنتل بتوفير ما يصل إلى 30% من طاقة البنية التحتية مع معالجات Sierra Forest، إذ أصبح تطبيق مدير طاقة البنية التحتية (IPM) متاحًا تجاريًا لنوى شبكات الجيل الخامس.

ويُعد توفير وتسهيل إدارة الطاقة تحديًا من التحديات المتنامية لمشغلي الشبكات، لذلك صُمم IPM للسماح لهم بتحسين كفاءة الطاقة وتوفير تكلفة الملكية الإجمالية (TCO)، وتتضمن معالجات Sierra Forest أيضًا تقنية شبكة النفاذ الراديوية الافتراضية (vRAN) التي تُعد ضرورية لشبكات الهاتف المحمول الحديثة.

وباستخدام معزّز شبكة النفاذ الراديوية الافتراضية، وهو مُسرِع متكامل ضمن معالجات Xeon، تؤكد إنتل أن الجيل الرابع من معالجات Xeon يجب أن يكون قادرًا على تقليل معدل استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 20%.