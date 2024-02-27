أبرز الفروق بين ساعتي OnePlus Watch و OnePlus Watch 2

أعلنت شركة ون بلس قبل بضعة أيام ساعة OnePlus Watch 2 الجديدة، وهي متاحة الآن للطلب الأولي وستصل إلى الأسواق العالمية في مطلع شهر مارس.

تأتي هذه الساعة مع ترقيات في التصميم والمزايا والمواصفات الأساسية مقارنةً بالطراز السابق (OnePlus Watch)، وأبرزها: دعم نظام Wear OS الذي تعمل به جميع ساعات أندرويد الذكية، وتسمح هذه الترقية بتثبيت التطبيقات التابعة لجهات خارجية، واستخدام تطبيقات جوجل الأساسية، مثل: الخرائط والتقويم وغيرها.

ولتتعرف جميع الترقيات التي حصلت عليها ساعة ون بلس الجديدة سنوضح فيما يلي أبرز الفروق بينها وبين ساعة OnePlus Watch:

1- تعمل ساعة OnePlus Watch 2 الجديدة بنظام Wear OS:

لا تعمل OnePlus Watch بنظام Wear OS، وهو إصدار من نظام التشغيل أندرويد مصمم خصوصًا للساعات الذكية والأجهزة القابلة للارتداء. وهذا يعني أن OnePlus Watch لم تدعم أي تطبيقات من جوجل أو تطبيقات تابعة لجهات خارجية، على عكس معظم ساعات أندرويد الذكية، وبدلًا من ذلك تتضمن فقط تطبيقات ون بلس الأصلية.

أما ساعة OnePlus Watch 2 فقد حصلت على ترقية كبيرة في هذا المجال وأصبحت مدعومة بأحدث إصدار من Wear OS وتأتي مع جميع تطبيقات جوجل المفيدة والشائعة الاستخدام، مثل: الخرائط والمحفظة والتقويم، كما تدعم هذه الساعة التطبيقات التابعة لجهات خارجية.

بالإضافة إلى ذلك تدعم OnePlus Watch 2 مزية (الاقتران السريع) Fast Pair من جوجل؛ مما يسمح لك بتوصيلها بسرعة مع أي هاتف ذكي يدعم هذه التقنية.

2- تحتوي ساعة Watch 2 على المزيد من مزايا تتبع المؤشرات الصحية واللياقة البدنية:

تدعم Watch 2 مجموعة واسعة من مزايا تتبع المؤشرات الصحية واللياقة البدنية، مثل: تتبع معدل ضربات القلب، ونسبة الأكسجين في الدم، ومستوى التوتر، وغيرها. كما تدعم خاصية Health Connect ليتمكن المستخدم من مزامنة بياناته الصحية بأمان مع تطبيقات أخرى متوافقة مع Health Connect.

كما تدعم هذه الساعة أكثر من 100 وضع رياضي للسماح لك بتتبع جميع الأنشطة الرياضية التي تمارسها، أما ساعة OnePlus Watch فتدعم 14 وضعًا رياضيًا فقط.

3- عمر بطارية OnePlus Watch أطول من عمر بطارية ساعة Watch 2 الجديدة:

تدعم كلتا الساعتين تقنية الشحن السريع؛ إذ يمكن شحن بطارية Watch 2 بالكامل في 60 دقيقة فقط، وأما OnePlus Watch فتصل نسبة الشحن إلى 80% في أقل من ساعة بقليل.

وتتمتع Watch 2 بعمر بطارية يصل إلى 100 ساعة مع الاستخدام العادي، أو ما يصل إلى 48 ساعة مع الاستخدام المكثف، أما OnePlus Watch فتتمتع بعمر بطارية طويل يصل إلى 14 يومًا.