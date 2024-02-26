ZTE تعلن الهاتف القابل للطي Nubia Flip 5G

عرضت ZTE مجموعة من المنتجات الجديدة التي تتمحور حول موضوع “الأفضل للجميع” تحت علامتها التجارية Nubia في مؤتمر MWC 2024، ويشمل ذلك الهاتف القابل للطي Nubia Flip 5G.

وتزداد شعبية الأجهزة القابلة للطي ببطء، كما تزداد الحصة السوقية مع دخول المزيد من المصنعين إلى السوق.

ويتطابق Nubia Flip 5G مع جهاز ZTE Libero Flip الصادر في الأسبوع الماضي في اليابان.

وتطلق ZTE على Nubia Flip 5G لقب أول هاتف ذكي قابل للطي للشباب، وهو ما قد يكون إشارة إلى سعره المبدئي البالغ قدره 600 دولار.

وزودت الشركة الهاتف بمعالج Snapdragon 7 Gen 1، وصنعت المفصل المعلق المزدوج السكة من سبيكة فولاذية.

ويستطيع المفصل تحمل أكثر من 200 ألف عملية فتح وطي، وهذا هو المعيار الصناعي لهذا النوع من الأجهزة تقريبًا.

ويكشف الهاتف عند فتحه عن شاشة من نوع OLED بقياس قدره 6.9 بوصات وبدقة قدرها 1188×2790 بكسلًا مع معدل تحديث قدره 120 هرتزًا.

وتدعي ZTE أن الشاشة تكون خالية من التجاعيد عند فتحها. وتتميز العديد من الهواتف القابلة للطي بمنطقة مركزية غير مسطحة مكان انحناء الشاشة، لذلك قد يكون هذا تطورًا.

ويوجد في الجهة الخارجية كاميرا مزدوجة بعدسة رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل وعدسة عمق بدقة قدرها 2 ميجابكسل مع شاشة خارجية دائرية بقياس قدره 1.43 بوصة وبدقة قدرها 466×466 بكسلًا.

وتعمل الشاشة الخارجية بصفتها عدسة كاميرا لالتقاط الصور، كما يمكن استخدامها أيضًا لإجراء المكالمات والتحكم في تشغيل الوسائط وعرض معلومات الطقس وغيرها من المهام البسيطة.

ويتميز الجهاز أيضًا بكاميرا داخلية بدقة قدرها 16 ميجابكسل وبطارية بسعة قدرها 4310 ميلي أمبير مع دعم الشحن بقوة قدرها 33 واطًا.

ويتمتع Nubia Flip بسعر منخفض لهاتف قابل للطي، إذ إنه أقل من Moto Razr البالغ سعره 700 دولار و Samsung Galaxy Z Flip 5 البالغ سعره 1000 دولار و +Moto Razr البالغ سعره 1000 دولار.

وأكدت Nubia أنها تطرح الهاتف باللونين الأسود والذهبي، دون تقديم تاريخ الإطلاق أو التوفر في الأسواق.