Tecno تكشف عن هاتفها الذكي Pova 6 Pro

كشفت Tecno خلال مشاركتها في فعاليات MWC 2024 عن مجموعة من الأجهزة الجديدة، ومن بينها الهاتف الذكي POVA 6 Pro.

ويصل هذا الجهاز خلفًا لجهاز POVA 5 Pro، وهو جهاز من الفئة المتوسطة يركز على الألعاب ويتميز بتصميم شبه شفاف وأضواء LED.

يحتوي POVA 6 Pro جهة خلفية شبه شفافة، ويحتفظ الجهاز بتصميم شريط الإضاءة LED من سابقه.

ولا يزال شريط الإضاءة LED موجودًا في المكان نفسه على الجانب الأيمن من مستشعرات الكاميرا.

يوجد إجمالي 210 مصابيح miniLED تُستخدم في تقنية تأثير الضوء الديناميكي، إلى جانب 9 أوضاع إضاءة مُحددة سابقًا و 100 تأثير مخصص يمكن للمستخدم الاختيار من بينها.

ويتميز الهاتف بشاشة من نوع AMOLED بقياس قدره 6.78 بوصات وبدقة قدرها +FHD ومعدل تحديث قدره 120 هرتزًا.

وزودت Tecno الشاشة بماسح ضوئي لبصمات الأصابع موجود تحت الشاشة، كما تحتوي الشاشة كاميرا أمامية بدقة قدرها 32 ميجابكسل مع فلاش LED مزدوج اللون.

ويوجد في الجهة الخلفية كاميرا ثلاثية بعدسة أساسية بدقة قدرها 108 ميجابكسل مع مستشعر تكبير وعدسة عمق بدقة قدرها 2 ميجابكسل ووحدة الذكاء الاصطناعي.

وجهزت Tecno هاتف POVA 6 Pro بمعالج Dimensity 6080 ووحدة معالجة الرسومات Mali-G57 MC2.

وزودت الشركة الجهاز بذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت مع تقنية ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية، وهناك مساحة تخزين داخلية قدرها 256 جيجابايت.

كما يتميز الجهاز بنظام تبديد الحرارة. ويستمد الهاتف الذكي طاقته من بطارية تبلغ سعتها 6000 ميلي أمبير مع دعم الشحن السلكي بقوة قدرها 70 واطًا والشحن العكسي بقوة قدرها 10 واط.

وتخطط Tecno لإطلاق POVA 6 Pro أول مرة في المملكة العربية السعودية والفلبين والهند، ومن ثم التوسع في بلدان أخرى.

وتبيع الشركة نسخة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت بسعر قدره 230 دولارًا، في حين تتوفر نسخة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت بسعر قدره 270 دولارًا.