TCL تكشف عن حاسوب لوحي مثالي للقراءة المريحة

أعلنت TCL خلال فعاليات MWC 2024 النسخة غير الاحترافية من جهازها اللوحي المسمى NXTPAPER 14 Pro.

وتطلق الشركة على الجهاز الجديد اسم NXTPAPER 14، وهو يتشارك الكثير من المواصفات مع NXTPAPER 14 Pro، ويوفر الحجم الضخم نفسه بسعر أقل.

ويتميز الجهاز بالجيل الثالث من تقنية العرض NXTPAPER التي توفر تجربة مريحة أثناء القراءة أو تصفح الويب أو حتى مشاهدة مقاطع الفيديو.

وتُظهر هذه التقنية تفاني TCL لتوفير التكنولوجيا السهلة الاستخدام والمريحة للعين، وذلك استمرارًا لإرثها في تقنية الضوء الأزرق المنخفض المضاد للوهج على مستوى الأجهزة.

وتعزز NXTPAPER 3 عادات المشاهدة الرقمية الصحية من خلال تقديم مجموعة من المزايا الجديدة المضبوطة لتناسب حاستي البصر واللمس، مما يجعل التكنولوجيا تركز على الإنسان.

يحتوي NXTPAPER 14 مجموعة شرائح MediaTek Helio G99 (MT8781)، وذاكرة وصول عشوائي قدرها 8 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية قدرها 256 جيجابايت، وبطارية بقوة قدرها 10000 ميلي أمبير.

وتدعم بطارية الجهاز اللوحي الشحن السريع بقوة قدرها 33 واطًا، في حين يدعم الجهاز استخدام القلم.

وتأتي الشاشة بقياس قدره 14.25 بوصة وبدقة قدرها 2400×1600 بكسل مع معدل تحديث قدره 60 هرتزًا.

ويوجد أيضًا كاميرا خلفية مزدوجة بعدسة أساسية بدقة قدرها 13 ميجابكسل وعدسة ثانوية بدقة قدرها 5 ميجابكسل، وهناك مستشعر واحد بدقة قدرها 5 ميجابكسل في الجهة الأمامية.

وتبدأ TCL ببيع NXTPAPER 14 في وقت لاحق من هذا العام بسعر أقل من 400 دولار.

وفي الوقت نفسه، تبيع الشركة جهاز NXTPAPER 14 Pro بسعر قدره 550 دولارًا، وهو متوفر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ الآن، مع إمكانية وصوله إلى بلدان أخرى في عام 2024.

ويتميز NXTPAPER 14 Pro بشاشة كبيرة بقياس قدره 14 بوصة وبدقة قدرها 2.8K، ويتضمن تقنية CPL المبتكرة وتعتيم DC لتقليل إجهاد العين وتوفير تجربة مشاهدة مريحة.

وزودت TCL جهازها اللوحي NXTPAPER 14 Pro بمعالج MediaTek Dimensity 8020 مع ذاكرة وصول عشوائي قدرها 12 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية قدرها 256 جيجابايت وبطارية كبيرة بسعة قدرها 12000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 33 واطًا.

ويتيح وضعا ink paper و color paper الحصول على تجربة قراءة وكتابة مريحة تشبه القارئ الإلكتروني.